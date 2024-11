يوفنتوس ينهي عقد الفرنسي بوغبا بالتراضي

وافق نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة على إنهاء عقد الفرنسي بول بوغبا بالتراضي، في وقت يستعد فيه اللاعب للعودة إلى ملاعب كرة القدم.

وذكر النادي في بيان رسمي أنه توصل إلى اتفاق لإنهاء عقد بوغبا بالتراضي اعتبارا من 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقال فريق السيدة العجوز "يتمنى النادي لبول (بوغبا) كل التوفيق في مستقبله المهني".

وكان بوغبا الذي خُفّض إيقافه بسبب المنشطات من 4 سنوات إلى 18 شهرا ويستطيع العودة لممارسة كرة القدم في مارس/آذار 2025، أعرب عن رغبته في استئناف مسيرته في صفوف يوفنتوس حتى لو كان ذلك يعني "التخلي عن المال".

وقال بوغبا، في مقابلة نشرتها صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قبل فترة، إنه على استعداد للتخلي عن المال "حتى أتمكن من اللعب مرة جديدة مع يوفنتوس، أريد العودة إلى هذا النادي".

🚨 OFFICIAL: Paul Pogba becomes free agent, he’s left Juventus terminating the contract on mutual agreement.

Pogba will be able to join new club with immediate effect, training from January 2025 and playing from March 2025. pic.twitter.com/IEjikxWzpM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 15, 2024