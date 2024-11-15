المغربي حكيمي يتصدر قائمة أسرع 20 لاعبا في دوري أبطال أوروبا

كان الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي العلامة المضيئة الوحيدة في فريقه هذا الموسم 2024-2025 بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى الآن.

ويُعد حكيمي اللاعب الأسرع في أمجد البطولات الأوروبية للموسم الحالي وفق تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وبلغت سرعته 36.5 كيلو مترا في الساعة.

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وشارك حكيمي في جميع مباريات باريس سان جيرمان (4) في البطولة الأوروبية بواقع 360 دقيقة، سجل خلالها هدفا، في وقت فاز فيه الفريق الفرنسي مرة وتعادل مثلها وخسر اثنتين ليقبع في المركز الـ25.

وشهدت قائمة أسرع 20 لاعبا مفاجأة بتواجد لاعبين مغموران في المركزين الثاني والثالث تواليا، وهما الألماني نيكولاس كوهين لاعب سيلتيك الأسكتلندي والبلجيكي شمس الدين طالبي لاعب كلوب بروج، وبلغت سرعتهما 35.9 كيلو مترا في الساعة.

وبسرعة بلغت 35.7 كيلو مترا في الساعة، احتل الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني المركز الرابع، وحل زميله في "الميرنغي" البرازيلي فينيسيوس جونيور تاسعا بسرعة 35.5 كيلو مترا في الساعة.

وتاليا قائمة تضم أسرع 20 لاعبا في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025 وفق "ماركا":