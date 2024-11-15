المغربي حكيمي يتصدر قائمة أسرع 20 لاعبا في دوري أبطال أوروبا
كان الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي العلامة المضيئة الوحيدة في فريقه هذا الموسم 2024-2025 بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حتى الآن.
ويُعد حكيمي اللاعب الأسرع في أمجد البطولات الأوروبية للموسم الحالي وفق تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، وبلغت سرعته 36.5 كيلو مترا في الساعة.
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وشارك حكيمي في جميع مباريات باريس سان جيرمان (4) في البطولة الأوروبية بواقع 360 دقيقة، سجل خلالها هدفا، في وقت فاز فيه الفريق الفرنسي مرة وتعادل مثلها وخسر اثنتين ليقبع في المركز الـ25.
وشهدت قائمة أسرع 20 لاعبا مفاجأة بتواجد لاعبين مغموران في المركزين الثاني والثالث تواليا، وهما الألماني نيكولاس كوهين لاعب سيلتيك الأسكتلندي والبلجيكي شمس الدين طالبي لاعب كلوب بروج، وبلغت سرعتهما 35.9 كيلو مترا في الساعة.
وبسرعة بلغت 35.7 كيلو مترا في الساعة، احتل الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني المركز الرابع، وحل زميله في "الميرنغي" البرازيلي فينيسيوس جونيور تاسعا بسرعة 35.5 كيلو مترا في الساعة.
وتاليا قائمة تضم أسرع 20 لاعبا في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025 وفق "ماركا":
- المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي: 36.5 كيلومترا في الساعة.
- الألماني نيكولاس كوهين لاعب سيلتيك الأسكتلندي: 35.9 كيلو مترا في الساعة.
- البلجيكي شمس الدين طالبي لاعب كلوب بروج البلجيكي: 35.9 كيلو مترا في الساعة.
- الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني: 35.7 كيلو مترا في الساعة.
- الغاني إبراهيم أوسمان لاعب فينورد روتردام الهولندي: 35.6 كيلو مترا في الساعة.
- الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الألماني: 35.6 كيلو مترا في الساعة.
- البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان الإيطالي: 35.6 كيلو مترا في الساعة.
- البرازيلي بيدرو هنريكي لاعب شاختار دونتسيك الأوكراني: 35.6 كيلو مترا في الساعة.
- البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد: 35.5 كيلو مترا في الساعة.
- البلجيكي لويس أوبيندا لاعب لايبزيغ الألماني: 35.5 كيلو مترا في الساعة.
- الألماني جوشا فاغنومان لاعب شتوتغارت الألماني: 35.5 كيلو مترا في الساعة.
- البرتغالي ماتيوس نونيز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي: 35.4 كيلو مترا في الساعة.
- الياباني دايزن مايدا لاعب سلتيك الأسكتلندي: 35.4 كيلو مترا في الساعة.
- الهولندي جيريمي فريمبورغ لاعب باير ليفركوزن الألماني: 35.4 كيلو مترا في الساعة.
- البرتغالي نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي: 35.4 كيلو مترا في الساعة.
- الفرنسي برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي: 35.3 كيلو مترا في الساعة.
- الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد الإسباني: 35.2 كيلو مترا في الساعة.
- الإيفواري ويلفرد سينغو لاعب موناكو الفرنسي: 35.2 كيلو مترا في الساعة.
- البرتغالي نونو سانتوس لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي: 35.2 كيلو مترا في الساعة.
- الإنجليزي فيكايو توموري لاعب ميلان الإيطالي: 35.2 كيلو مترا في الساعة.