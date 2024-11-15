موعد مباراة الغابون ضد المغرب بالتصفيات الأفريقية والقنوات الناقلة

يسعى المنتخب المغربي إلى الحفاظ على سلسلة انتصاراته وإنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة عندما يواجه مضيفه الغابوني في ليبرفيل لحساب الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس أفريقيا 2025.

ويتصدر منتخب "أسود الأطلس" المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، في حين يحتل الغابون المتأهل سلفا إلى النهائيات المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وكان المغرب فاز ذهابا 4-1 في 6 سبتمبر/أيلول الماضي على ملعب أدرار.

وأسفرت المواجهات السابقة عن فوز المغرب في 8 مباريات مقابل 6 للغابون، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

موعد مباراة الغابون والمغرب والقنوات الناقلة

ستقام المواجهة اليوم الجمعة على ملعب "دانعوندجي" في العاصمة ليبروفيل، وتنطلق الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت المغرب.

وتبث المباراة على قنوات:

beIN Sports HD 2

Arryadia TNT HD

beIN Sports Fr 5 HD max

كما يمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية الـ35 في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.