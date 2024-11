فيفا يكشف عن الشكل الجديد لكأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن نسخة كأس العالم للأندية التي ستقام بطولتها في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، حيث تقام مبارياتها في 12 ملعبا من الطراز العالمي موزعة على 11 مدينة مضيفة.

وذكر فيفا في بيان رسمي اليوم الخميس أن تلك الكأس الجذابة ستكون لبطل العالم الوحيد وهي تعد تحفة فنية ومزيجا مثاليا بين الإبداع الجريء والتصميم المبتكر.

وقال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا: "إن بطولة مبتكرة وشاملة ورائدة وعالمية بحق، مثل بطولة كأس العالم للأندية الجديدة التي ستشهد مشاركة 32 فريقا، تستحق كأسا تمثل كل هذه الخصائص".

وتابع: "إنها فعلا كأس مرموقة وذات طابع ذهبي خالد يجعل منها أيقونة للمستقبل، مستوحاة من الماضي".

وأضاف: "إن لاعبي الفريق (البطل) الذين سيرفعون هذه الكأس سيحملون في أيديهم (مجد) عالم كرة قدم الأندية برمته، لأن أولئك الذين يتوجون بهذه الكأس يكتبون فصول التاريخ الكروي، فلننقل أنديتنا للعالمية ونحتفل بها في طريقنا إلى بداية عصر كروي جديد تجسده لحظة تتويج بطل العالم الوحيد والأوحد على صعيد كرة قدم الأندية بتربعه على عرش مسابقة كأس العالم للأندية في نيويورك نيوجيرسي".

The trophy is here! ✨

Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.

#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1Wo1T1Lf4

— FIFA Club World Cup (@FIFACWC) November 14, 2024