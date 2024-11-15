غضب عراقي ورضا أردني بعد تعادل المنتخبين في تصفيات كأس العالم

أخفق المنتخب العراقي في إسعاد جماهيره الغفيرة التي حضرت إلى ملعب البصرة الدولي أمس، لمتابعة المواجهة ضد الأردن، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي في إطار مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

التعادل عقّد موقف المنتخب العراقي، الذي بقي في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني الوصيف في حين يتصدرها المنتخب الكوري الجنوبي برصيد 13 نقطة.

غضب جماهيري

بعد انتهاء المباراة، صبّت الجماهير العراقية جام غضبها على المنتخب ومدربه الإسباني خيسوس كاساس، كون الأداء لم يكن مقنعا بحسب وجهة نظرهم، خصوصا مع امتلاء ملعب البصرة الدولي بنحو 65 ألف متفرج.

وقال أحد مشجعي "أسود الرافدين"، للجزيرة نت، "المنتخب العراقي لم يقدم مستوى جيدا في هذه المباراة. للأسف الجماهير حضرت من الصباح الباكر وكانت تتوقع أداء مميزا يُكلل بالفوز، لكن ما حدث كان العكس، وزاد من الشكوك حول قدرة المنتخب على التأهل إلى كأس العالم".

وأضاف آخر "المدرب كاساس هو من يتحمل مسؤولية نتيجة التعادل السلبي وهذا الأداء. الفريق العراقي كان عقيما، ولم يتمكن من خلق الفرص أو تهديد المنتخب الأردني، ليس هذا الفريق الذي تستحقه الجماهير العراقية العاشقة لفريقها".

الاتحاد العراقي يعتذر

الاتحاد العراقي لكرة القدم قدم اعتذاره للجماهير التي حضرت إلى ملعب البصرة أو تابعت المباراة عبر شاشات التلفزيون، وحدد أسباب النتيجة غير المرضية بالنسبة لأنصار "أسود الرافدين".

وقال عضو الاتحاد أحمد الموسوي، للجزيرة نت، "الفريق العراقي لم يتمكن من تحقيق الفوز بسبب غياب التوفيق في المباراة، اللاعبون كانوا يعانون من ضغط كبير".

وأضاف "النتائج في مباريات التصفيات عادة ما تكون غير متوقعة ودون مستوى الطموح، بالتأكيد المباراة كانت صعبة جدا والضغوط كانت كبيرة أيضا على اللاعبين، الآن نأمل في التعويض أمام عُمان من خلال تحقيق الفوز لإحياء آمالنا في التصفيات".

من جانبه، تحدث مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين عن التعادل قائلا "نعتذر عن هذه النتيجة، الجماهير حضرت منذ وقت مبكر وعانت من الإرهاق، وأتمنى أن يكون موعد دخول المشجعين قبل المباريات بساعتين فقط".

وأضاف "المنتخب الأردني فريق محترم جدا ونحن بدورنا سنسعى إلى تحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام عُمان، وضرورة اللعب بشكل أفضل رغم أن المباراة ستقام بعد أيام قليلة ونحن سنلعب من أجل الفوز".

تقبل أردني

وعلى النقيض بدت النتيجة مرضية بالنسبة للمنتخب الأردني الذي عاد بنقطة ثمينة عززت موقعه في المركز الثاني بالمجموعة، وأبقت على حظوظه قائمة في التأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وعلّق مهاجم منتخب "النشامى" علي علوان -أفضل لاعب في المباراة- على النتيجة قائلا "بصراحة جئنا إلى العراق من أجل الفوز والحظ لم يحالفنا، طوال الأسبوع تابعنا مباريات المنتخب العراقي وحددنا نقاط قوته وضعفه، المباراة كانت متوازنة والتعادل نتيجة عادلة".

وأضاف علوان، للجزيرة نت، "المنتحب العراقي كبير وعناصره مميزة، اليوم الأردن قدم مباراة تكتيكية عالية، لكن نعتذر لأننا لم نمتع الجمهور هجوميا، خصوصا أن الفريقين يمتلكان العناصر الهجومية وأتمنى أن يكون القادم أفضل للمنتخبين".

وقال مواطنه إحسان حداد "أعتقد أن النقطة عادلة للمنتخبين، المنتخب الأردني أضاع فرص حصد النقاط الثلاث في الشوط الأول، لأن الفريق العراقي لم يكن في يومه، وفي الشوط الثاني تحسن الأداء العراقي. الحمد لله على كل شيء، وسننسى هذه المباراة ونتطلع للمواجهة المقبلة".

وأبدى حداد أسفه للمشاحنات والتجاذبات بين فئة من جماهير المنتخبين التي سبقت المباراة، وقال للجزيرة نت "للأمانة، مواقع التواصل الاجتماعي غير عادلة في هذا العصر، وهي لا تمثل أي شعب أو أي شخص. العلاقة بين الشعبين العراقي والأردني مميزة ولن تتأثر بما يجري في المنصات".

وتستكمل التصفيات الآسيوية يوم الثلاثاء المقبل، بإقامة الجولة السادسة، إذ يقابل المنتخب العراقي مضيفه العماني، فيما يلعب المنتخب الأردني مع مضيفه الكويتي.