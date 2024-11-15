رحلة استثنائية للترجي الجرجيسي من الدرجة الثانية لصدارة الدوري التونسي للمحترفين

تونس – غيّر الترجي الجرجيسي، الفريق الصاعد في 2024 للدوري التونسي للمحترفين، ملامح خارطة كرة القدم في البلاد والتي يسيطر عليها منذ عقود بعيدة 4 أو 5 أندية تتنافس على التتويج باللقب والمراكز المؤهلة للمسابقات القارية.

وفرض الفريق الذي يطلق عليه أيضا "ترجي الجنوب"، لانتمائه لمدينة جرجيس الواقعة في سواحل الجنوب الشرقي للبلاد، نفسه بقوة في المشهد الكروي ليتصدر الدوري التونسي بعد مرور 8 جولات وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وقبل أن يحقق فريق "عاصمة الزياتين" ذلك الإنجاز، لم يسبق لأي فريق تونسي أن تصدر ترتيب الدوري في موسمه الأول بعد الصعود، لكن الفريق الذي يدربه أنيس بوجلبان، النجم السابق للصفاقسي والأهلي المصري استطاع أن يقود "ثورة" جديدة غيّر من خلالها بعض ملامح الدوري حتى الآن.

أرقام مذهلة

عندما انتهي موسم 2021 ـ 2022 بهبوط ترجي جرجيس لدوري الدرجة الثانية، اعتقد الكثير من المتابعين أن ذلك الفريق سيلفه النسيان وتنحسر عنه أضواء الدوري الممتاز، ولكن النادي انتفض خلال الموسم الماضي وحقق صعوده عن جدارة بعدما تصدر المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية، قبل أن يبدأ مرحلة جديدة في الموسم الجاري، حصد خلالها نتائج لافتة بعدما وضع مجلس الإدارة أسس النجاح لترسيخ مكانة الفريق بشكل نهائي مع أندية الدوري الممتاز.

ويعتقد الكثير من الملاحظين أن النتائج اللافتة التي حققها الترجي الجرجيسي في الموسم الحالي، جاءت نتيجة لاستقرار مالي وتعاقدات مكلفة مع نجوم الكرة في تونس، لكن حقيقة الأمر هي خلاف ذلك، إذ يعد الفريق الذي لا تتجاوز طاقة استيعاب ملعبه 5 آلاف متفرج، واحدا من أقل الأندية إيرادات مالية وفق ما كشفه للجزيرة نت عماد بن غزالة، نائب رئيس النادي والمكلف بالفريق الأول.

وتعاقد الترجي الجرجيسي مع لاعبين أغلبهم على سبيل الإعارة من أندية أخرى على غرار هدافه أشرف الجبري من الترجي التونسي ويوسف سنانة من الأفريقي كما اعتمد على بعض لاعبيه الشبان.

وكشف بن غزالة أن "التنظيم الإداري الذي وضع أسسه مجلس الإدارة منذ موسم 2023 ـ 2024، وحُسن التصرف في التعاقدات وسياسة الإنفاق كان الخطوة الأولى نحو إحداث ما يشبه الاستثناء في الدوري التونسي"، وفق حديثه للجزيرة نت.

وقال بن غزالة "اخترنا الابتعاد عن النظام الكلاسيكي في تسيير الأندية في تونس، واعتمدنا على تفادي تداخل المهام بين مسؤولي النادي، تركنا مهمة التعاقدات والتسيير المالي لبعض المسؤولين ووجدنا الدعم من رؤساء سابقين، وكان هدفنا عدم الدخول في أزمات مالية وديون وهي ظاهرة تكاد لا تستثني أي فريق تونسي، وأعتقد أننا نجحنا حتى الآن في إرساء أسس ناد قادر على أن يكون المفاجأة السارة في الدوري".

وتابع "تعاقداتنا في الصيف الماضي كانت مدروسة وغير مكلفة أما بخصوص الجهاز الفني فتعاقدنا مع أنيس بوجلبان المدرب الكفء والذي سيواصل معنا المسيرة حتى نهاية الموسم ولن تغيره النتائج المقبلة ولا الإغراءات من أندية أخرى".

ويبلغ إجمالي أجور اللاعبين في الترجي الجرجيسي بين 20 و25 ألف دولار تقريبا، وفق عماد بن غزالة، وهو رقم يعادل نصف راتب لاعب في الأندية التي تنافس على الألقاب في الدوري التونسي.

ويرى بن غزالة أن "أهداف النادي خلال الموسم الحالي هي الحفاظ على استقرار إداري وفني وترسيخ المكانة في دوري المحترفين، ومواصلة النتائج الإيجابية دون إثقال كاهل اللاعبين بالضغوط والمطالبة بالمراهنة على اللقب لأننا ندرك أن ما نحققه حتى الآن أمر رائع".

وخلال أول 8 مباريات، حقق الترجي الجرجيسي 6 انتصارات وتعادلا واحدا بينما خسر في مناسبة وحيدة.

وسجل الفريق 11 هدفا بينما استقبل 4 أهداف، فيما يتصدر المهاجم أشرف الجبري ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف.

عزيمة اللاعبين واستقرار النادي

بدوره كشف أنيس بوجلبان، مدرب الفريق الأول أنه لم يكن يطمح لمثل هذه النتائج اللافتة حتى الآن ولكن عزيمة اللاعبين وإحاطة المسؤولين بفريقهم ساهمت في تصدر المشهد الكروي في تونس بعد مُضي 8 جولات نجح خلالها وأبناؤه في هزيمة 6 أندية من بينها حامل اللقب الترجي التونسي 1ـ0. قبل انتزاع الصدارة من الأولمبي الباجي بالفوز عليه 2 ـ1.

وفي حديثه للجزيرة نت: قال بوجلبان، الذي تسلم مقاليد تدريب الفريق في يوليو/تموز الماضي "من الواضح أن ما يقدمه ترجي جرجيس حتى الآن هو نموذج يحتذى به في العمل الجاد، لم نسلط الكثير من الضغوط على اللاعبين خشية تكبيل أقدامهم ولكننا نلعب كل مباراة بروح تنافسية عالية وعزيمة كبيرة".

وأضاف أن "هدفنا هو مواصلة السير بالعزيمة ذاتها، اللاعبون قدموا تضحيات كبيرة ونجاح الفريق يعود بالأساس إليهم وإلى إدارة النادي التي استطاعت أن توفر حدا كبيرا من الاستقرار، نحن نطمح إلى الحفاظ على هذه الشعلة المتوهجة لدى اللاعبين والأجواء الإيجابية داخل هذا الفريق الذي سيكون له شأن كبير خلال الموسم الجاري".

ويخوض بوجلبان، النجم السابق للأهلي المصري، تجربته التدريبية الرابعة في الدوري بعد بداية مشواره مع ناديه الأم الصفاقسي، ثم مع اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان.

وتأسس الترجي الجرجيسي، عام 1931 وبدأ مشاركته في دوري الدرجة الثانية في 1980، وفي عام 1991 صعد الفريق لأول مرة للدوري الممتاز، غير أنه هبط في أكثر من مرة لدوري الدرجة الثانية.

وحقق النادي لقبا واحدا في تاريخه وهو كأس تونس في عام 2005 وذلك عندما هزم الترجي التونسي في نهائي شهير بهدفين دون رد.

أما في دوري المحترفين فحقق الفريق أفضل نتائجه في موسم 2014 ـ 2015 بحلوله في المركز السادس.