تونس تتأهل وليبيا تحيي آمالها وخسارة قاسية للسودان في التصفيات الأفريقية

اقتنص المنتخب التونسي بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بنسختها الخامسة والثلاثين، التي ستحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026، بفوزه الصعب على مضيفه منتخب مدغشقر 3-2، بينما أخفق المنتخب السوداني في التأهل بسقوطه المريع أمام منتخب النيجر 0-4 في الجولة الخامسة من التصفيات.

ويدين منتخب نسور قرطاج بتأهله إلى مدافع نيس الفرنسي علي العابدي الذي خطف هدف الانتصار في اللحظات الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقدم المنتخب التونسي عن طريق حمزة رفيعة الذي تابع كرة مرتدة من حارس مدغشقر، وأسكنها سقف المرمى بتسديدة من مشارف منطقة الجزاء (6).

ومنح الحارس التونسي أمان الله مميش التعادل لأصحاب الأرض بالخطأ في شباكه بعدما حاول التقاط كرة أرسلها رايان رافيلوسون من ركلة ركنية فحولها بيديه إلى شباكه (20).

وأعاد سيف الله لطيف التقدم للضيوف، بعدما تلقى تمريرة بينية من مستوري، فكسر التسلل وسدد بقوة في الشباك (39)، لكن الشوط الأول انتهى عند نقطة التعادل 2-2، عندما سجل إبراهيم أمادا التعادل بتسديدة زاحفة إلى الشباك أخطأ مميش في تقديرها (45+3).

وضغط "نسور قرطاج" في الشوط الثاني على نحو شبه تام، مقابل اعتماد أصحاب الأرض على المرتدات، ونقصت صفوف المنتخب التونسي بعدما تلقى وجدي كشريدة البطاقة الحمراء قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، وإثر هجمة منسقة قادها البديل عمور لعيوني، فمرر كرة عرضية ارتدت من أقدام دفاع مدغشقر، وتهيأت أمام العابدي الذي تابعها برأسه إلى الشباك (90+3).

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 10 نقاط، أمام جزر القمر الثانية (6)، والتي تلتقي الجمعة مع غامبيا الثالثة (5) ومدغشقر رابعة بنقطتين.

خسارة قاسية للسودان

وتلقى المنتخب السوداني خسارة قاسية أمام مضيفه النيجري 4-0 في المباراة التي استضافتها العاصمة التوغولية لومي ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وهذا الفوز الأول للنيجر في التصفيات، لتخلط أوراق المجموعة التي تتصدرها أنغولا الضامنة تأهلها بالعلامة الكاملة 12 نقطة، أمام السودان 7 نقاط، وأنعشت النيجر آمالها بعدما تقدمت مؤقتا للمركز الثالث بأربع نقاط، وتأتي غانا في المركز الأخير بنقطتين من 4 مباريات.

وتقدمت النيجر بثلاثية في الشوط الأول تعاقب على تسجيلها دانييل سوسا (6 و45+3)، ويوسف أومارو (29)، وفي الشوط الثاني عزز أوسيني باداماسي النتيجة بالرابع (51).

ويلعب السودان أمام أنغولا في الجولة الختامية الاثنين المقبل، في حين تحل النيجر ضيفة على غانا في التوقيت نفسه.

ليبيا تحيي آمالها

وأحيت ليبيا آمالها بفوز صعب على مضيفتها رواندا 1-0 في كيغالي ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وبعد أداء دون المستوى من الطرفين خطف فهد سعد محمد الانتصار لليبيا في الدقيقة 84.

وضمنت نيجيريا رسميا تأهلها بهذه النتيجة قبل أن تلعب لاحقا مع بنين.

ورفعت ليبيا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الرابع، في حين يتواجد منتخب رواندا في المركز الثالث بـ5 نقاط، ويتصدر منتخب نيجيريا الترتيب بعشر نقاط بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب بنين.

ويلعب منتخب ليبيا أمام بنين في مباراة حاسمة ضمن منافسات الجولة السادسة للتصفيات الاثنين المقبل.