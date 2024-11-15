توقيت نزال مايك تايسون وجيك بول والقنوات الناقلة

بعد قرابة 40 عاما من نزاله الأول الاحترافي، و19 من اعتزاله، يعود أسطورة الملاكمة في الوزن الثقيل مايك تايسون في سن الـ58 إلى الحلبة، لمواجهة صانع المحتوى على يوتيوب جيك بول، الذي يصغره بـ31 عاما.

وسيرتدي تايسون الذي أرعب منافسيه في فئة الوزن الثقيل في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات، قفازات الملاكمة مرة أخرى، في ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس.

وكان آخر ظهور لتايسون في عالم الاحتراف عام 2005، عندما هُزم بالضربة القاضية أمام الملاكم الأيرلندي كيفن ماكبرايد، كما واجه روي جونز جونيور في مواجهة استعراضية في ستابل سنتر خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وانتهت بالتعادل.

من جهته، يقف بول الذي وُلد قبل 6 أشهر من قضم تايسون لجزء من أذن إيفاندر هوليفيلد في "نزال القرن" عام 1997، تحت الأضواء بعدما انتقل من مؤثر على موقع يوتيوب إلى ملاكم على الحلبات.

وقد أعرب تايسون عن ثقته في قدرته على الفوز، في حين سخر بول البالغ من العمر 27 عاما من خصمه بـ"غطاء أذن مرصع بالماس"، في إشارة إلى حادثة قضم أذن تايسون الشهيرة في الماضي.

ويملك "مايك الحديدي" سجلا من 50 فوزا و6 هزائم، منها 44 ضربة قاضية، ولم يخض أي مباراة احترافية منذ عام 2005، وفي الوقت نفسه، يملك جيك سجلا من 9 انتصارات وخسارة واحدة.

وكان من المقرر أن يقام النزال، الذي يتكون من 8 جولات مدة كل منها دقيقتان وافقت عليها سلطات الملاكمة بتكساس، في يوليو/حزيران، ولكن تم تأجيله في أيار/مايو بعدما احتاج تايسون إلى علاج طبي على متن رحلة جويّة بين ميامي ولوس أنجلوس بعد تقيؤ الدم بسبب قرحة نازفة.

توقيت نزال تايسون وبول والقنوات الناقلة

سيتابع النزال الحدث المرتقب فجر السبت 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري الملايين وعشرات الآلاف داخل قاعة ملعب "إيه تي أند تي".

الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق.

الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة.

الخامسة فجرا بتوقيت الإمارات.

الثانية فجرا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ولن يتم بث نزال مايك تايسون ضد جيك بول على أي قناة تلفزيونية، بل سيتم بثه مباشرة وحصريا على منصّة البث التدفقي "نتفليكس" لـ270 مليون مشترك.

الجائزة المالية

سيحصل جيك بول على 40 مليون دولار مقابل التنافس في هذا النزال الكبير، وهو ما كشف عنه بالفعل في مؤتمر صحفي، بينما سيكسب تايسون 20 مليون دولار.

نزالات أخرى

إلى جانب نزال مايك تايسون ضد جيك بول على لقب الوزن الثقيل، ستشهد الفعالية فجر السبت أيضا إقامة نزالات أخرى، بما في ذلك 3 معارك على اللقب.

في البطاقة الرئيسية، تتواجه الأميركية كاتي تايلور مع البورتوريكية أماندا سيرانو على لقب وزن الوسط للسيدات.

ويتنافس الهندي نيراج جوييت ضد البرازيلي إيندرسون نونيس على لقب وزن المتوسط، وماريو باريوس ضد آبل راموس.