رياضة|الولايات المتحدة الأميركية

تايسون يصفع جيك بول قبل نزالهما المرتقب وبول يرد: يجب أن يموت

Nov 14, 2024; Irving, TX, USA; Mike Tyson slaps Jake Paul after weighing in at the Toyota Music Factory. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY
جيك بول (يمين) تلقى صفعة مدوية من تايسون قبل نزالهما المرتقب (مواقع التواصل)
15/11/2024-|آخر تحديث: 15/11/202401:44 م (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت عملية الوزن التي تسبق النزال المرتقب بين أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون ومواطنه صانع المحتوى جيك بول حدثا مثيرا بعدما وجّه الأول صفعة قوية للثاني ردا على استفزازه.

وتحتضن حلبة ستُنصب خصيصا في ملعب "إيه تي آند تي" (AT&T) في أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية النزال مساء اليوم الجمعة، أمام أكثر من 80 ألف متفرج حجزوا تذاكرهم مبكرا.

وخلال وجود تايسون وبول على المنصة، اقترب صانع المحتوى البالغ من العمر 27 عاما من تايسون الذي يكبره بـ31 عاما، وداس على قدمه، ليرد مايك بتوجيه صفعة قوية وخاطفة على وجهه، وسط جلبة كبيرة وصخب بين الحاضرين.

وسارع فريق تايسون على الفور لسحبه إلى المنطقة المخصصة له فوق المنصة، أما بول فقد بدا للحظات مصدوما وغير مصدق ما حدث، ثم وقف أمام الجمهور وبدأ يتلمس وجهه "بابتسامة عريضة".

وحاول بول بعد تلقي الصفعة التقليل منها قائلا "لم أشعر حتى بالضربة. الرجل (تايسون) غاضب، والآن أصبح الأمر مسألة شخصية. يجب أن يموت".

وعبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، غرد بول "هذه لحظة صادمة، لقد صفعني مايك تايسون".

كما أعاد نشر تغريدة لشقيقه لوغان بول جاء فيها "لقد تلقى أخي صفعة من مايك تايسون، إنها حقا ضربة رمزية، لكنها خطأ فادح. لقد أصبحت هذه المعركة شخصية لجيك. ستكون نتيجة النزال بمنزلة دمار كامل لمايك؛ سيشهد غدا تتويج الوجه الجديد للملاكمة".

وكان بول الذي وصف تايسون "بالممل" سبق له أن أشعل المواجهة بارتداء واق في أذنه خلال المؤتمر الصحفي، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يعضّه مايك، في إشارة إلى ما فعله قبل 27 عاما، حينما قضم أذن مواطنه إيفاندر هوليفيلد خلال نزال بينهما.

أما مايك تايسون فشدد على أن النزال مع جيك بول بعيد عن كونه استعراضيا، مؤكدا أنه ليس من الأشخاص الذين يمزحون.

وأشار إلى أنه لم يأت إلى النزال من أجل المال ولا من أجل "العرض"، ولكن ليلتقي مرة أخرى بنسخة قديمة من نفسه، حسب قوله.

يذكر أن تايسون وبول حققا الشرط الأخير للمواجهة في ما يتعلق بالوزن، قبل النزال الذي سيكون من 8 جولات مدة كل منها دقيقتان، إذ جاء وزن مايك 105.6 كيلوغرامات، مقابل 99.7 كيلوغراما لبول.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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