تايسون يصفع جيك بول قبل نزالهما المرتقب وبول يرد: يجب أن يموت

شهدت عملية الوزن التي تسبق النزال المرتقب بين أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون ومواطنه صانع المحتوى جيك بول حدثا مثيرا بعدما وجّه الأول صفعة قوية للثاني ردا على استفزازه.

وتحتضن حلبة ستُنصب خصيصا في ملعب "آي تي آند تي" (AT&T) في أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية النزال مساء اليوم الجمعة، أمام أكثر من 80 ألف متفرج حجزوا تذاكرهم مبكرا.

وخلال وجود تايسون وبول على المنصة، اقترب صانع المحتوى البالغ من العمر 27 عاما من تايسون الذي يكبره بـ31 عاما، وداس على قدمه، ليرد مايك بتوجيه صفعة قوية وخاطفة على وجهه، وسط جلبة كبيرة وصخب بين الحاضرين.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson — LIVE ON NETFLIX FRIDAY, NOVEMBER 15 8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0

وسارع فريق تايسون على الفور لسحبه إلى المنطقة المخصصة له فوق المنصة، أما بول فقد بدا للحظات مصدوما وغير مصدق لما حدث، ثم وقف أمام الجمهور وبدأ يتلمس وجهه "بابتسامة عريضة".

وحاول بول بعد تلقي الصفقة التقليل منها قائلا "لم أشعر حتى بالضربة. الرجل (تايسون) غاضب والآن أصبح الأمر مسألة شخصية. يجب أن يموت".

وعبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، غرد بول "هذه لحظة صادمة، لقد صفعني مايك تايسون".

كما أعاد نشر تغريدة لشقيقه لوغان بول جاء فيها "لقد تلقى أخي صفعة من مايك تايسون، إنها حقا ضربة رمزية، لكنها خطأ فادح. لقد أصبحت هذه المعركة شخصية لجيك. ستكون نتيجة النزال بمنزلة دمار كامل لمايك؛ سيتم تتويج الوجه الجديد للملاكمة غدا".

My brother got slapped by Mike Tyson, fucking iconic… but a grave error

This fight just became personal for Jake

Tomorrow’s outcome will be utter devastation for Mike; the new face of boxing will be crowned tomorrow @jakepaul

— Logan Paul (@LoganPaul) November 15, 2024