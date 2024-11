أقوى 10 ثنائيات هجومية في أوروبا هذا الموسم

تألق الثنائي الهجومي لبرشلونة المكون من البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا خلال الثلث الأول من الموسم الكروي الحالي 2024-2025، وساهم في تصدر البرسا للدوري الإسباني.

واحتل ليفاندوفسكي ورافينيا صدارة الثنائيات الهجومية من حيث تسجيل الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا منذ بداية الموسم، بحسب إحصائية لصحيفة "آس" الإسبانية.

وسجل اللاعبان 21 هدفا لبرشلونة بالدوري وهي حصيلة يبني عليها أنصار "البلوغرانا" آمالا عريضة في استعادة لقب "الليغا" من الغريم ريال مدريد، فيما لو حافظ الثنائي على تألقهما لبقية الموسم.

وهؤلاء أقوى 10 ثنائيات هجومية من ناحية تسجيل الأهداف بالدوريات الكبرى:

هز ليفاندوفسكي الشباك 14 مرة أبرزها ثلاثية (هاتريك) في مرمى ألافيس وثنائية في مرمى ريال مدريد، أما أهداف رافينيا السبعة فأبرزها ثلاثية (هاتريك) في مرمى بلد الوليد وثنائية في شباك فياريال، ليصل مجموع ما سجله اللاعبان 21 هدفا، يُضاف إليها 10 تمريرات منها 8 تمريرات للبرازيلي.

وبفضل هذه الأرقام يتربع برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 13 جولة بفارق 6 نقاط عن الغريم ريال مدريد، علما بأن الفريق "الكتالوني" لعب مباريات أكثر.

يقدّم الإيطالي ريتيغي مستوى رائعا هذا الموسم، إذ يتربع على عرش هدافي "الكالتشيو" حتى الآن برصيد 11 هدفا بينها ثلاثية (هاتريك) في مرمى جنوى.

أما زميله النيجيري لوكمان فخطف الأنظار بدوره بتسجيل 6 أهداف أهمها ثنائية في مرمى نابولي المتصدر ليقود فريقه أتالانتا لفوز بثلاثية نظيفة، لتصل حصيلة اللاعبين 17 هدفا.

وصنع الثنائي 7 أهداف 3 لريتيغي و4 للوكمان، وهذه الأرقام وضعت أتالانتا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نابولي.

يواصل المهاجم الإنجليزي كين هوايته المفضلة في هز شباك المنافسين وقد فعل ذلك 11 مرة الآن بينها ثلاثيتان في شباك هولشتاين كيل وشتوتغارت، بينما سجل زميله الفرنسي أوليس 5 أهداف منها اثنان في مرمى فيردر بريمن، ليستقر عدد أهداف اللاعبين عند 16 هدفا.

يُضاف إلى هذه الحصيلة التهديفية 10 تمريرات حاسمة 7 لكين و3 لأوليس، وهي أرقام وضعت فريقهما بايرن ميونخ على رأس جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة.

في الدوري الألماني أيضا برز ثنائي آينتراخت فرانكفورت، وأولها المصري مرموش الذي ينازع كين على صدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 11 هدفا.

أهداف مرموش الـ11 كان من بينها 3 ثنائيات أبرزها التي هز بهما شباك بايرن ميونخ، أما زميله الفرنسي إيكيتيكي فقد أحرز 5 أهداف منها اثنان في شباك بوخوم، ليكون مجموع الأهداف 16 هدفا.

وصنع مرموش وإيكيتيكي 9 أهداف 7 للأول و2 للثاني، وهذه الأرقام ساهمت في وجود فرانكفورت في المركز الثالث بالدوري الألماني برصيد 20 نقطة.

كان الفرنسي باركولا مفاجأة سان جيرمان السارة هذا الموسم، ونجح في تعويض رحيل مواطنه كيليان مبابي إلى ريال، حيث يتصدر هدافي "الليغ ون" برصيد 10 أهداف منها 3 ثنائيات آخرها كان في شباك أنجيه.

أما زميله الكوري الجنوبي فقد عرف طريق الشباك 6 مرات أبرزها ثنائية في مرمى أنجيه أيضا ليصل مجموع الثنائي 16 هدفا بالإضافة إلى 8 تمريرات حاسمة 2 لباركولا و6 لإن لي.

وينفرد سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد 11 جولة، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن موناكو الثاني.

يُعد الكاميروني مبيومو من نجوم الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والأرقام تثبت ذلك فأهدافه الـ8 وضعته في المركز الثاني في قائمة الهدافين، من ضمنها ثنائيتان ضد ساوثهامبتون وإيبسويتش تاون.

وفي الوقت نفسه يبتعد زميله ويسا عنه بفارق هدف وحيد، إذ هز الكونغولي الشباك 7 مرات أبرزها ثنائيتان أيضا في شباك إيبسويتش تاون وبرونموث ليدون الثنائى 15 هدفا، بينما صنعا هدفين بواقع تمريرة حاسمة لكل منهما.

ويوجد فريقهما برينتفورد في المركز الـ11 من الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.

ما زال النرويجي هالاند وفيا لعاداته في هز الشباك، إذ ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا جاءت 10 منها في أول 5 مباريات، وفيها سجل ثلاثيتين (2 هاتريك) في شباك إيبسويتش تاون ووست هام يونايتد، بينما سجل زميله الكرواتي كوفاسيتش 3 أهداف فقط منها ثنائية في مرمى فولهام، ليصل مجموع ما سجله اللاعبان 15 هدفا، دون أي تمريرة حاسمة لكليهما.

وتلقى مانشستر سيتي هزيمتين متتاليتين في "البريميرليغ" من بورنموث وبرايتون على التوالي (1-2) ليتراجع الفريق "السماوي" إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

حتى الآن لم يلب الفرنسي مبابي طموحات جماهير ريال خاصة أن كثيرين ينظرون إليه على أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم حاليا. كيليان سجل 6 أهداف فقط نصفها جاءت من علامة الجزاء، وفي الوقت نفسه تُعد حصيلة زميله فينيسيوس أفضل من ناحية الأرقام، حيث سجل 8 آخرها الثلاثية (هاتريك) في مرمى أوساسونا، ليصل مجموع ما سجله اللاعبان 14 هدفا فيما صنعا 7 منها 6 للبرازيلي و1 للفرنسي.

ويوجد ريال مدريد بالمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة مبتعدا عن برشلونة بفارق 6 نقاط، مع الإشارة إلى أن "الميرنغي" له مباراة مؤجلة.

حتى الآن يسير الثنائي المصري صلاح والكولومبي دياز بفريقهما ليفربول على الطريق الصحيح، وبفضلهما يحقق "الريدز" نتائج مبهرة محليا وأوروبيا أيضا.

صلاح سجل 8 أهداف في "البريميرليغ" جاءت في 8 مباريات مختلفة أهمها في مرمى مانشستر يونايتد، بينما أحرز دياز 5 منها ثنائيتان في شباك "الشياطين الحمر" وبورنموث، ليبلغ مجموع أهدافهما معا 13، كما صنعا 8 أهداف 6 للنجم المصري و2 لزميله الكولومبي.

وينفرد ليفربول بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 28 نقطة بفارق 5 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

يقدم الإنجليزي بالمر نفسه بطريقة رائعة كأحد أحسن اللاعبين في بلاده، وقد سجل منذ بداية الموسم الجاري 7 أهداف في "البريميرليغ" منها 4 (سوبر هاتريك) في شباك برايتون، بينما نجح زميله السنغالي جاسكون في هز الشباك 6 مرات من بينها الثنائية في مرمى وست هام يونايتد، ليستقر مجموع أهداف ثنائي "البلوز" عند 13 هدفا، وصنعا 8 أهداف بواقع 5 لبالمر و3 لجاكسون.

