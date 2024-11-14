يويفا يفتح تحقيقا مع حكم إنجليزي لانتهاكه لوائح الانضباط

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الخميس، أنه عيّن محققا للأخلاقيات والانضباط، لتقييم ما إذا كان الحكم الإنجليزي ديفيد كوت قد انتهك لوائحه الانضباطية.

وأوقف اليويفا كوت بالفعل الاثنين الماضي بعدما علم بتصرفه غير اللائق عندما انتشر مقطع فيديو للحكم (42 عاما) يسيء فيه لفريق ليفربول ومدربه السابق يورغن كلوب.

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ونشرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، أمس الأربعاء، مقطع فيديو قالت إنه يظهر كوت وهو يستنشق مسحوقا أبيض أثناء عمله كحكم في بطولة أوروبا 2024.

وأوقفت لجنة حكام كرة القدم الإنجليزية كوت أيضا، وقالت إنها تأخذ الادعاءات الجديدة على محمل الجد.

وقال الاتحاد الإنجليزي أيضا إنه يحقق مع كوت البالغ من العمر 42 عاما بعد انتشار مقطع الفيديو الأول.

وجاء في البيان "تم تعيين مفتش أخلاقيات وانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتقييم انتهاك محتمل لقواعد الانضباط من قبل الحكم السيد ديفيد كوت، وسيتم توفير مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة في الوقت المناسب".

أكدت هيئة التحكيم لكرة القدم الإنجليزية أنها كانت على علم بالفيديو الثاني الذي تم نشره.

وقال متحدث باسم هيئة التحكيم "نحن على علم بالادعاءات ونأخذها على محمل الجد. لا يزال ديفيد كوت موقوفا في انتظار تحقيق كامل. لا تزال رعاية ديفيد ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتزويده بالدعم اللازم المستمر الذي يحتاجه خلال هذه الفترة. لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق أكثر في هذه المرحلة".