كلاوديو رانييري يعود لتدريب روما للمرة الثالثة

أعلن نادي روما المتعثر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، الخميس، تعيين كلاوديو رانييري في منصب المدير الفني للفريق.

وأصبح رانييري ثالث مدرب يقود روما في الموسم الحالي، خلفا لإيفان يوريتش الذي أُقيل من منصبه مؤخرا.

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وهذه هي المرة الثالثة التي يتولى فيها رانييري تدريب روما عقب تجربتين سابقتين بين أعوام 2009 و2011 و2019، علما بأنه بدأ مسيرته كلاعب في النادي الإيطالي.

ويبدأ رانييري مشواره مع روما باختبار صعب أمام نابولي المتصدر بعد 10 أيام.

وأقيل يوريتش من منصبه الأحد الماضي عقب خسارة روما على ملعبه أمام بولونيا 2-3، ليتراجع الفريق للمركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 4 نقاط عن منطقة الخطر.

وكان يوريتش تولى تدريب روما خلفا لدانيلي دي روسي في سبتمبر/أيلول.

رابع مدرب

وبات رانييري رابع مدرب لروما في 2024 بعد أن تولى دي روسي المسؤولية الفنية في يناير/كانون الثاني الماضي خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو.

وذكر روما في بيان يوم الخميس "في نهاية الموسم، سيتولى كلاوديو منصبا تنفيذيا كبيرا، حيث سيكون مستشارا للملاك في جميع الأمور الرياضية بالنادي، وسوف يستمر البحث عن مدرب مستقبلي خلال الأشهر المقبلة، وسوف يشارك كلاوديو في اتخاذ هذا القرار أيضا".

وكان رانييري ساعد كالياري في تفادي الهبوط الموسم الماضي، وأكد حينها أنها آخر تجربة تدريبية بالنسبة له، لكنه لم يستطع رفض عرض روما.

واشتهر رانييري بقيادة ليستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016.