5 أندية لم تذق طعم الهزيمة منذ بداية الموسم

تشير الإحصائيات إلى أن 5 أندية فقط -من بين الفرق التي تنشط في الدوريات العشر الكبرى لكرة القدم في أوروبا- لم تتعرض للهزيمة قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني خلال الموسم الجاري 2024-2025.

وخلال الموسم الماضي، تمكن باير ليفركوزن بقيادة المدرب تشابي ألونسو من تحقيق الإنجاز الفريد المتمثل في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم خلال موسم كامل في الدوري.

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وكان أرسنال الذي لا يقهر بقيادة أرسين فينغر هو آخر فريق حقق ذلك الإنجاز في إنجلترا موسم 2003-2004.

وسابقا تمكن يوفنتوس من تحقيق هذا الإنجاز في الدوري الإيطالي موسم 2011-2012.

وتاليا قائمة الأندية غير المهزومة بالدوريات العشر الكبرى منذ بداية 2024-2025:

1-سبورتنغ لشبونة البرتغالي

يعتلي قمة ترتيب الدوري البرتغالي بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه بعد الفوز بـ11 مباراة هذا الموسم.

ونجح الفريق في تحقيق النتيجة الكاملة تحت قيادة مدربه السابق روبن أموريم الذي انضم إلى مانشستر يونايتد خلفا للهولندي إريك تين هاغ.

وأعلن سبورتنغ عن تصعيد جواو بيريرا ليكون المدير الفني لمواصلة المشوار.

2-غلطة سراي التركي

يتصدر الدوري بعد فوزه في 10 مباريات وتعادل في مباراة واحدة محافظا بذلك على سجله خاليا من الهزائم.

3-باريس سان جيرمان

لم يذق نادي العاصمة طعم الهزيمة خلال 11 مواجهة، وحقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في اثنتين.

ومن المتوقع أن ينهي سان جيرمان تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي الموسم برصيد 89 نقطة بناء على سجله الحالي في عدد النقاط المسجلة كل مباراة.

4-بايرن ميونخ الألماني

رغم تعرضه للهزيمة في مباراتين من أول 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، بدا بايرن بقيادة فينيست كومباني قويا في دوري هذا العام.

وفاز "البافاري" حتى الآن بـ8 مباريات وتعادل في اثنتين وسجل 33 هدفا.

وإذا تمكن الفريق من الحفاظ على متوسط 2.6 نقطة في المباراة الواحدة، فسينهي الموسم برصيد 88 نقطة مما سيضمن له بالتأكيد لقب الدوري.

5-يوفنتوس الإيطالي

يعتبر الفريق الوحيد الذي لم يهزم بعد 12 مباراة في الدوري بواقع (6 انتصارات، ومثلها تعادلات).

ويتمتع فريق المدرب تياغو موتا بأفضل سجل دفاعي في الكالتشيو، حيث لم يتلق سوى 7 أهداف حتى الآن.

وإذا تمكن فريق "السيدة العجوز" من الحفاظ على هذا النوع من الثبات في الدفاع، فلديه فرصة جيدة ليكون من بين المرشحين للفوز بلقب هذا الموسم.

ويحتل الفريق حاليا المركز السادس بجدول الترتيب، لكنه يتأخر بنقطتين فقط عن نابولي المتصدر الذي خسر مرتين.