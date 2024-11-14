شاهد.. فوزان مثيران لقطر وإيران في تصفيات كأس العالم 2026

انتزعت قطر فوزا مثيرا 3-2 على ضيفتها أوزبكستان في مواجهة متقلبة بالمرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما سجلت هدفا في الوقت بدل الضائع للمباراة الخميس.

وتقدمت قطر بهدفي المعز علي في الدقيقتين 25 و41، إلا أن بطلة آسيا استقبلت هدفين في 5 دقائق من عباسبيك فايزوللاييف قرب النهاية لتتعادل أوزبكستان.

لكن لوكاس منديز أطلق تسديدة قوية من مدى قريب ليحسم فوز قطر في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفعت قطر رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثالث بالتساوي مع الإمارات، في حين تجمد رصيد أوزبكستان عند 10 نقاط.

إيران تقترب من التأهل

وفي المجموعة ذاتها، قطعت إيران شوطا مهما نحو بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة تواليا والسابعة في تاريخها، بعد فوزها على مضيفتها كوريا الشمالية 3-2، الخميس في أرضها.

وحققت إيران تقدما مريحا في الشوط الأول عبر مهدي قائدي (29) وثنائية محمد محبي (41، 45)، قبل أن يقلّص الكوريون الشماليون الأرقام في الشوط الثاني عبر مهدي طارمي (56 خطأ في مرمى فريقه) وكيم يو-سونغ (59)، بعد طرد المدافع الإيراني شجاع خليل زاده (51).

ورفعت إيران رصيدها إلى 13 نقطة، بفارق 3 عن أوزبكستان فيما تبقى كوريا الشمالية في ذيل الترتيب بنقطتين.