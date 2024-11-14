ريال مدريد يواجه أزمة بسبب جدول المباريات

ينتظر ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا جدولا صعبا في الفترة المقبلة ومن المقرر أن يخوض الفريق 7 مباريات من الثماني المقبلة في جميع البطولات، بعيدا عن ملعبه سانتياغو برنابيو.

وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل وهو موعد المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية "الإنتركونتيننتال" والتي لم يُعرف فيها منافسه بعد، وستقام على ملعب لوسيل المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة، يتعين على ريال مدريد زيارة 6 ملاعب صعبة بالإضافة إلى لوسيل، وهي نهاية "مزدحمة للغاية" لعام 2024 وفق وصف صحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية.

أول هذه المواعيد سيكون بعد فترة التوقف الدولي الحالية وفيها سيحل ريال مدريد ضيفا على ليغانيس على ملعب "مونيسيبال دي بوتاركي" ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني وذلك في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وبعدها بـ3 أيام فقط سيسافر الفريق إلى إنجلترا من أجل خوض مباراة صعبة قد تكون مصيرية لمشواره في دوري أبطال أوروبا حين يلعب ضد ليفربول الفريق الوحيد الذي فاز بجميع مبارياته في المسابقة، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة الدوري وذلك على ملعب "أنفيلد" المعروف بصخب جماهيره، علما أن "الميرنغي" فاز في مباراتين وخسر مثلهما في الجولات الأربع الأولى.

وسيعود ريال مدريد بعد موقعة "أنفيلد" إلى ملعبه سانتياغو برنابيو لاستقبال جاره خيتافي ضمن الجولة الـ15 من "الليغا" وذلك في اليوم الأول من الشهر المقبل.

وبعدها بـ3 أيام ومن دون الحصول على راحة سيزور "الملكي" ملعب "سان ماميس" الصعب لمواجهة أتلتيك بيلباو في مباراة مقدمة من الجولة الـ19 والأخيرة من مرحلة الذهاب من الدوري المحلي، بسبب مشاركة الفريقين في بطولة كأس السوبر الإسباني المقررة في يناير/كانون الثاني من العام المقبل في المملكة العربية السعودية.

وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول ينزل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضيفا ثقيلا على ملعب "مونتيليفي" للعب ضد جيرونا في الجولة 16 من الدوري المحلي.

ثم يطير بعدها إلى إيطاليا لمواجهة أتالانتا على ملعب "جيويس" في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لدوري الأبطال في العاشر من من الشهر نفسه.

ثم يعود "الميرنغي" إلى مدريد ولكن إلى ملعب "تيريزا ريفيرو" ليواجه رايو فاليكانو في الجولة 17 من "الليغا" وذلك في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم، قبل أن يطير إلى الدوحة لخوض المباراة النهائية في كأس الإنتركونتيننتال بعدها بـ3 أيام.

وبعد هذا الجدول الصعب سيكون أمام ريال مدريد فرصة لإنهاء عام 2024 على ملعبه حين يستقبل إشبيلية في 22 ديسمبر/كانون الأول في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 27 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونة علما أن فريق العاصمة الإسبانية لعب مباراة أقل.

أما في دوري الأبطال فيوجد "الميرنغي" في المركز الـ18 في المجموعة الموحدة برصيد 6 نقاط.