المصريان صلاح ومرموش يسيطران على أوروبا هذا الموسم

خطف المصريان عمر مرموش نجم أينتراخت فرانكفورت الألماني ومحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الأضواء من جميع اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى بأرقامهما المميزة ومساهماتهما التهديفية العالية في الموسم الكروي 2024-2025.

ويُعد مرموش وصلاح اللاعبين الوحيدين في القارة العجوز اللذين سجلا 10 أهداف أو أكثر، أو صنعا 10 أهداف وأكثر في جميع البطولات الأوروبية.

وظهر مرموش مع أينتراخت فرانكفورت في 16 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم، سجّل خلالها 14 هدفا بواقع 11 في الدوري الألماني، و2 في الدوري الأوروبي، وهدف في كأس ألمانيا.

وفي الوقت نفسه، صنع مرموش 10 أهداف بواقع 7 في "البونديسليغا"، وهدف وحيد في "اليوروبا ليغ"، و2 في مسابقة الكأس المحلية.

ويتقاسم مرموش حاليا صدارة هدافي الدوري الألماني مع الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ، ولكل منهما 11 هدفا.

ويقترب مرموش من التفوق على نفسه قبل انتصاف الموسم الحالي، وتجاوز أرقام الموسم الماضي 2023-2024 الذي سجّل فيه 17 هدفا وصنع 6 أهداف في 41 مباراة بكل المسابقات.

وأصبح مرموش مؤخرا بعد هز شباك شتوتغارت بالدوري المحلي أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل هدفا من ضربة حرة مباشرة في 3 مباريات متتالية بجميع المسابقات، منذ النمساوي كريستيان فوكس الذي فعل ذلك مع بوخوم في ديسمبر/كانون الأول 2009.

المصري عمر مرموش ساحر الركلات الحرة .. تنفيذ رائع وناجح في ثلاث مباريات متتالية. هل سيصبح واحد من أبرز متخصصي الركلات الحرة؟ بأي لاعب يذكرك؟ 🤔#الدوري_الألماني #الدوري_الأوروبي #عمر_مرموش pic.twitter.com/tvCs5ilH8I — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2024

وبفضل مساهمات مرموش، يحتل أينتراخت فرانكفورت المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر بعد 10 جولات من انطلاق المسابقة.

كما يوجد الفريق الألماني في المركز الرابع في المجموعة الموحدة بالدوري الأوروبي بفارق نقطتين عن لاتسيو الإيطالي المتصدر بعد 4 جولات، وفي الوقت نفسه بلغ الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ألمانيا.

أما صلاح فيقوم بدوره على أكمل وجه في طريق إعادة ليفربول إلى منصات التتويج من خلال أهدافه ومساهماته التهديفية مع "الريدز" في الموسم الجاري تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت.

وخاض صلاح مع ليفربول 17 مباراة في جميع البطولات، هزّ خلالها الشباك 10 مرات وصنع مثلها.

وزار صلاح شباك المنافسين 8 مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومرة وحيدة في دوري أبطال أوروبا، ومثلها في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، في حين صنع لزملائه 6 أهداف في "البريميرليغ" و4 في "التشامبيونزليغ".

سلوت وصلاح يقودان ليفربول لانطلاقة مثالية هذا الموسمhttps://t.co/QPAF1ou5Ie pic.twitter.com/6lbR4zDCrh — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) November 11, 2024

ويتقاسم صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي مع الكاميروني بريان مبيومو مهاجم برينتفورد، والنيوزلندي كريس وود مهاجم نوتنغهام فورست، وفي رصيد كل منهم 8 أهداف، ويبتعدون عن متصدر اللائحة النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بفارق 4 أهداف.

ولو واصل صلاح تألقه سيكون قادرا على تجاوز أرقامه في الموسم الفائت 2023-2024، وفيه سجل 25 هدفا وصنع 14 آخرين في 44 مباراة بجميع البطولات.

وعلى الصعيد الجماعي، وضعت أرقام صلاح الآنية فريقه ليفربول منفردا على قمة ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز ومرحلة الدوري لدوري الأبطال على حد سواء، حيث جمع "الريدز" في الأولى 28 نقطة بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي بعد 11 جولة، أما رصيده في الثانية فهو 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات وهو الفريق الوحيد الذي فعل ذلك في أمجد البطولات الأوروبية.

كما بلغ ليفربول الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، حيث سيحل ضيفا على ساوثهامبتون بملعب سينت ماري يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان صلاح قد سجّل هدفا في فوز ليفربول على أستون فيلا السبت الماضي (2-صفر) ليعزز مكانته في المركز الثامن ضمن الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 165 هدفا (163 مع الريدز و2 بألوان تشلسي).

Salah secures the three points 👑 pic.twitter.com/E4cKwmvKVo — Liverpool FC (@LFC) November 10, 2024

تجدر الإشارة إلى أن كين مهاجم العملاق "البافاري" سجل لفريقه 16 هدفا في جميع البطولات (11 في الدوري الألماني و5 في دوري الأبطال وهدف وحيد في الكأس)، لكنه صنع 9 أبرزها 7 في "البونديسليغا".

في المقابل يتألق المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة الإسباني، إذ سجّل له 19 هدفا في جميع البطولات (14 في "الليغا" و5 في الأبطال)، غير أنه اكتفى بصناعة هدفين فقط، كلاهما في الدوري الإسباني.

وفي الوقت نفسه، زار النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي شباك المنافسين 15 مرة في كل البطولات (12 في البريميرليغ و3 في الأبطال)، لكنه لم يصنع أي هدف.