لاعبون انتهى بهم المطاف في غياهب السجون

أصدرت محكمة نيس في فرنسا حكما بالسجن مع وقف التنفيذ بحق اللاعب الفرنسي وسام بن يدر بعد إدانته في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي تحت تأثير الكحول، ليعيد إلى الأذهان قصص لاعبين كانوا نزلاء السجون أو لا يزالون يقبعون فيها.

فبعد النجومية والأضواء، انتهى المطاف بالعديد من نجوم كرة القدم في غياهب السجون بعد إدانتهم بارتكاب جرائم مختلفة.

ومن أبرز اللاعبين الذين تعرضوا للسجن نجم برشلونة وميلان الإيطالي السابق روناليدينو، وبنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي، وداني ألفيش لاعب برشلونة.

صحيفة "ماركا" سلطت الضوء على أبرز لاعبي كرة القدم الذين دخلوا السجن بعدما حُكم عليهم بارتكاب جرائم مختلفة:

البرازيلي دانييل ألفيش: أمضى لاعب برشلونة وإشبيلية السابق عطلة نهاية الأسبوع الأولى له في السجن المؤقت دون كفالة بأمر من رئيس محكمة التحقيق رقم 15 ببرشلونة بتهمة اغتصاب فتاة.

البرازيلي رونالدينيو: قضى في السجن 171 يومًا في باراغواي بتهمة تزوير جواز السفر.

قضى في السجن 171 يومًا في باراغواي بتهمة تزوير جواز السفر. الإكوادوري غابرييل كورتيز: وضع لاعب برشلونة السابق رهن الحبس الاحتياطي في أبريل/نيسان 2022 بعد تورطه في تشكيل عصابة إجرامية.

الإنجليزي آدم جونسون: حُكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة إقامة علاقة جنسية مع قاصر، قضى منها 3 سنوات.

حُكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة إقامة علاقة جنسية مع قاصر، قضى منها 3 سنوات. الفرنسي بنجامين ميندي: أدخل لاعب السيتي السابق إلى السجن عام 2021 بتهمة ارتكاب العديد من جرائم منها الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وخرج بكفالة في يناير/كانون الثاني 2022.