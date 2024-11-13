لاعبون انتهى بهم المطاف في غياهب السجون
13/11/2024
أصدرت محكمة نيس في فرنسا حكما بالسجن مع وقف التنفيذ بحق اللاعب الفرنسي وسام بن يدر بعد إدانته في قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي تحت تأثير الكحول، ليعيد إلى الأذهان قصص لاعبين كانوا نزلاء السجون أو لا يزالون يقبعون فيها.
فبعد النجومية والأضواء، انتهى المطاف بالعديد من نجوم كرة القدم في غياهب السجون بعد إدانتهم بارتكاب جرائم مختلفة.
ومن أبرز اللاعبين الذين تعرضوا للسجن نجم برشلونة وميلان الإيطالي السابق روناليدينو، وبنجامين ميندي لاعب مانشستر سيتي، وداني ألفيش لاعب برشلونة.
صحيفة "ماركا" سلطت الضوء على أبرز لاعبي كرة القدم الذين دخلوا السجن بعدما حُكم عليهم بارتكاب جرائم مختلفة:
- البرازيلي دانييل ألفيش: أمضى لاعب برشلونة وإشبيلية السابق عطلة نهاية الأسبوع الأولى له في السجن المؤقت دون كفالة بأمر من رئيس محكمة التحقيق رقم 15 ببرشلونة بتهمة اغتصاب فتاة.
- البرازيلي رونالدينيو: قضى في السجن 171 يومًا في باراغواي بتهمة تزوير جواز السفر.
- الإكوادوري غابرييل كورتيز: وضع لاعب برشلونة السابق رهن الحبس الاحتياطي في أبريل/نيسان 2022 بعد تورطه في تشكيل عصابة إجرامية.
- الإنجليزي آدم جونسون: حُكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة إقامة علاقة جنسية مع قاصر، قضى منها 3 سنوات.
- الفرنسي بنجامين ميندي: أدخل لاعب السيتي السابق إلى السجن عام 2021 بتهمة ارتكاب العديد من جرائم منها الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وخرج بكفالة في يناير/كانون الثاني 2022.
- البرتغالي روبن سيميدو: أمضى قلب الدفاع البرتغالي 142 يومًا سجينا، حيث كان رهن الاحتجاز الوقائي متهمًا بارتكاب جرائم مزعومة مثل محاولة القتل والحيازة غير القانونية للأسلحة والسرقة.
- البرازيلي فينيسيوس "برينو" بروجيس: عام 2011 أحرق برينو منزله عندما كان في حالة سكر، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.
- التونسي نزار الطرابلسي: اتهم بانتمائه لجماعات إرهابية، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة تورطه في الهجوم على برجي التجارة في نيويورك، وتمت تبرئته لاحقا.
- البرازيلي برونو فرنانديز دي سوزا: أدين حارس المرمى بالتورط في مقتل صديقته. ولم يتم العثور على جثة الشابة مطلقًا، وحُكم عليه في عام 2013 بالسجن لمدة 22 عامًا.
- الحارس الكولومبي رينيه هيغيتا: توّرط صاحب اللقطة الشهيرة في تاريخ كرة القدم بتصديه لإحدى الكرات بطريقة العقرب، في قضية اختطاف ببلاده. وقعت تلك الحادثة الشهيرة بين عصابات المخدرات الكولومبية، وحينئذ وضع هيغيتا نفسه للوساطة بين اثنين من كبار قادة المافيا بابلو إسكوبار وكارلوس مولينا. وقدّم هيغيتا بيديه أموالا مقابل إطلاق سراح ابنة مولينا، لكنه اعتُقل فيما بعد بسبب هذه الوساطة التي استفاد منها ماليا ووُضع في السجن 7 أعوام.
المصدر : ماركا