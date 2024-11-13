يتصدرها ميسي وتضم صلاح.. قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في التاريخ

رغم رحيله عن أوروبا في صيف عام 2023، لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يفرض نفسه بقوة على إحصائيات كرة القدم في القارة العجوز.

وبحسب آخر إحصائية صدرت عن موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين، فإن ميسي يتربع على عرش اللاعبين الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى خلال القرن الـ21.

وسجل "البرغوث" وصنع 734 هدفا في 578 مباراة خاضها بألوان فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يرحل صوب الدوري الأميركي وينضم لفريق إنتر ميامي.

ويتفوق ميسي بفارق واضح على غريمه الأزلي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز وصنع 646 هدفا في 626 مباراة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي على فترتين وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ولن يكون بمقدور "الدون" رفع غلته بسبب انتقاله إلى النصر السعودي في شتاء عام 2023.

وجاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث حيث سجل وصنع 460 هدفا في 466 مباراة مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين وبرشلونة الإسباني، وأرقامه مرشحة للزيادة بطبيعة الحال.

وشهدت القائمة التي تضم 20 لاعبا وجود اسم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، الذي يحتل المركز الـ17 حيث سجل وصنع 297 هدفا في 355 مباراة مع عدة فرق أوروبية أبرزها فريقه الحالي وتشلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليان.

وبالطبع سيكون بمقدور صلاح تعزيز رصيده الحالي خلال الموسم الجاري 2024-2025 على الأقل، خاصة أن عقده مستمر مع ليفربول حتى يونيو/حزيران المقبل، ولم يتضح مستقبله بعد ما إذا كان سيوقع على عقد جديد أم سيرحل عن قلعة "أنفيلد" في نهاية المطاف.

وتاليا قائمة تضم 20 لاعبا هم الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى خلال القرن الـ21: