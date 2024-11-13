يتصدرها ميسي وتضم صلاح.. قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في التاريخ
رغم رحيله عن أوروبا في صيف عام 2023، لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يفرض نفسه بقوة على إحصائيات كرة القدم في القارة العجوز.
وبحسب آخر إحصائية صدرت عن موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين، فإن ميسي يتربع على عرش اللاعبين الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى خلال القرن الـ21.
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وسجل "البرغوث" وصنع 734 هدفا في 578 مباراة خاضها بألوان فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن يرحل صوب الدوري الأميركي وينضم لفريق إنتر ميامي.
ويتفوق ميسي بفارق واضح على غريمه الأزلي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز وصنع 646 هدفا في 626 مباراة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي على فترتين وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، ولن يكون بمقدور "الدون" رفع غلته بسبب انتقاله إلى النصر السعودي في شتاء عام 2023.
وجاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث حيث سجل وصنع 460 هدفا في 466 مباراة مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين وبرشلونة الإسباني، وأرقامه مرشحة للزيادة بطبيعة الحال.
وشهدت القائمة التي تضم 20 لاعبا وجود اسم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، الذي يحتل المركز الـ17 حيث سجل وصنع 297 هدفا في 355 مباراة مع عدة فرق أوروبية أبرزها فريقه الحالي وتشلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليان.
وبالطبع سيكون بمقدور صلاح تعزيز رصيده الحالي خلال الموسم الجاري 2024-2025 على الأقل، خاصة أن عقده مستمر مع ليفربول حتى يونيو/حزيران المقبل، ولم يتضح مستقبله بعد ما إذا كان سيوقع على عقد جديد أم سيرحل عن قلعة "أنفيلد" في نهاية المطاف.
وتاليا قائمة تضم 20 لاعبا هم الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف في الدوريات الخمس الكبرى خلال القرن الـ21:
- الأرجنتيني ليونيل ميسي: سجل وصنع 743 هدفا في 578 مباراة.
- البرتغالي كريستيانو رونالدو: سجل وصنع 646 هدفا في 626 مباراة.
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي: سجل وصنع 460 هدفا في 466 مباراة.
- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش: سجل وصنع 426 هدفا في 467 مباراة.
- الفرنسي كريم بنزيمة: سجل وصنع 423 هدفا في 551 مباراة.
- الألماني توماس مولر: سجل وصنع 358 هدفا في 483 مباراة.
- الأوروغواياني لويس سواريز: سجل وصنع 356 هدفا في 368 مباراة.
- الأرجنتيني سيرجيو أغويرو: سجل وصنع 336 هدفا في 454 مباراة.
- الإيطالي فرانشيسكو توتي: سجل وصنع 327 هدفا في 459 مباراة.
- الإنجليزي هاري كين: سجل وصنع 322 هدفا في 462 مباراة.
- الأوروغواياني إدينسون كافاني: سجل وصنع 318 هدفا في 479 مباراة.
- الإنجليزي واين روني: سجل وصنع 316 هدفا في 491 مباراة.
- البوسني إدين دجيكو: سجل وصنع 313 هدفا في 509 مباريات.
- الأرجنتيني غونزالو هيغوايين: سجل وصنع 309 أهداف في 428 مباراة.
- الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ: سجل وصنع 309 أهداف في 459 مباراة.
- الفرنسي تيري هنري: سجل وصنع 300 هدف في 321 مباراة.
- المصري محمد صلاح: سجل وصنع 297 هدفا في 355 مباراة.
- الفرنسي أنطوان غريزمان: سجل وصنع 287 هدفا في 505 مباريات.
- الألماني ميروسلاف كلوزه: سجل وصنع 279 هدفا في 466 مباراة.
- الإيطالي أنتونيو دي ناتالي: سجل وصنع 277 هدفا في 445 مباراة.