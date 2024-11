"وقف حرب الإبادة" في غزة ولبنان.. هكذا استقبلت جماهير فريق يوناني "مكابي تل أبيب"

ندد مشجعو فريق باناثينايكوس اليوناني بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 13 شهرا وبالممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على وجه العموم.

حدث ذلك خلال مباراة الفريق اليوناني ضد مكابي تل أبيب الإسرائيلي والتي جرت أمس الثلاثاء في العاصمة أثينا، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو أظهرت مشجعي الفريق اليوناني وهم يلوّحون بالأعلام الفلسطينية على مدرجات ملعب "أوكا" الأولمبي كما رفعوا لافتات تطالب بوقف "حرب الإبادة" على قطاع غزة.

وكشفت إحدى الصور المنتشرة عبر منصة "إكس" عن وجود لافتة عملاقة في المدرجات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية، الحرية لفلسطين".

“STOP GENOCIDE. Freedom to Palestine”

Panathinaikos basket Ultras displayed a giant banner tonight as their team faced Maccabi Tel Aviv in the Euroleague.

Fans across all sports say no to Israeli warcrimes. pic.twitter.com/Kll0rj0GQ2

