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"وقف حرب الإبادة" في غزة ولبنان.. هكذا استقبلت جماهير فريق يوناني "مكابي تل أبيب"

Panathinaikos fans raise Palestinian flags during their Euroleague game against Maccabi Tel Aviv at the OAKA Indoor Stadium, in Athens, Greece, November 12, 2024. REUTERS/Alkis Konstantinidis
جماهير باناثينايكوس تضامنت مع غزة خلال مباراة فريقها ضد مكابي تل أبيب الإسرائيلي (رويترز)
13/11/2024-|آخر تحديث: 13/11/202402:23 م (بتوقيت مكة المكرمة)

ندد مشجعو فريق باناثينايكوس اليوناني بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 13 شهرا وبالممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على وجه العموم.

حدث ذلك خلال مباراة الفريق اليوناني ضد مكابي تل أبيب الإسرائيلي والتي جرت أمس الثلاثاء في العاصمة أثينا، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الأوروبي لكرة السلة.

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وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو أظهرت مشجعي الفريق اليوناني وهم يلوّحون بالأعلام الفلسطينية على مدرجات ملعب "أوكا" الأولمبي كما رفعوا لافتات تطالب بوقف "حرب الإبادة" على قطاع غزة.

وكشفت إحدى الصور المنتشرة عبر منصة "إكس" عن وجود لافتة عملاقة في المدرجات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية، الحرية لفلسطين".

ولم يقتصر الأمر على رفع اللافتات العملاقة فقط، بل رددت الجماهير شعارات تندد بالممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين من بينها "يقول المشجعون في كافة الألعاب الرياضية لا لجرائم الحرب الإسرائيلية" في غزة ولبنان.

 

 

وعلّق أحد الحسابات على منصة "إكس" على هذه الصور بالقول "من العار أن يستمر هذا الفريق سيئ السمعة (مكابي تل أبيب) في اللعب بجميع أنحاء أوروبا في كرة القدم وكرة السلة، لكن على الأقل بدأ المشجعون في التعبير موقفهم الرافض لذلك. في كرة السلة كانت الجماهير الباسكية هي من رفعت أصواتها العام الماضي، اليوم باناثينايكوس".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الفريق اليوناني بنتيجة 93 نقطة مقابل 87 لمكابي تل أبيب، ليحتل باناثينايكوس المركز الثاني في لائحة الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فنربخشة التركي صاحب الصدارة.

ولا يُعد هذا الموقف الداعم للشعب الفلسطيني هو الأول لمشجعي الفرق الأوروبية، إذ سبق أن رفعت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي لافتة كبيرة خلال مباراة فريقها ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي.

وفي تلك المباراة التي احتضنها ملعب "حديقة الأمراء" ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ظهرت على المدرجات لوحة ضخمة كُتب عليها "الحرية لفلسطين"، كما برز بوضوح علم لبنان، في ظل الحرب المستمرة كذلك عليه منذ أكثر من شهر.

وفي اليوم التالي سار مشجعو نادي غلطة سراي التركي على نهج نظرائهم في باريس سان جيرمان ورفعوا لافتات داعمة لفلسطين قبل انطلاق مباراة فريقهم ضد الضيف الإنجليزي توتنهام هوتسبير في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ورفع ألتراس غلطة سراي لافتات خلف مرمى الفريق كُتب عليها باللغة الإنجليزية "فلسطين حرة" و"الإبادة الجماعية في فلسطين" و"اتركوا أطفال غزة يعيشون".

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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