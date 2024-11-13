"وقف حرب الإبادة" في غزة ولبنان.. هكذا استقبلت جماهير فريق يوناني "مكابي تل أبيب"

ندد مشجعو فريق باناثينايكوس اليوناني بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 13 شهرا وبالممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني على وجه العموم.

حدث ذلك خلال مباراة الفريق اليوناني ضد مكابي تل أبيب الإسرائيلي والتي جرت أمس الثلاثاء في العاصمة أثينا، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الأوروبي لكرة السلة.

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وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو أظهرت مشجعي الفريق اليوناني وهم يلوّحون بالأعلام الفلسطينية على مدرجات ملعب "أوكا" الأولمبي كما رفعوا لافتات تطالب بوقف "حرب الإبادة" على قطاع غزة.

وكشفت إحدى الصور المنتشرة عبر منصة "إكس" عن وجود لافتة عملاقة في المدرجات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية، الحرية لفلسطين".

“STOP GENOCIDE. Freedom to Palestine” Panathinaikos basket Ultras displayed a giant banner tonight as their team faced Maccabi Tel Aviv in the Euroleague. Fans across all sports say no to Israeli warcrimes. pic.twitter.com/Kll0rj0GQ2 — Leyla Hamed (@leylahamed) November 12, 2024

ولم يقتصر الأمر على رفع اللافتات العملاقة فقط، بل رددت الجماهير شعارات تندد بالممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين من بينها "يقول المشجعون في كافة الألعاب الرياضية لا لجرائم الحرب الإسرائيلية" في غزة ولبنان.

جماهير فريق باناثنايكوس اليوناني، يرفع أعلام فلسطين، ولافتات ضخمة تدعو إلى وقف العدوان على قطاع #غزة و #لبنان، خلال مباراة مع فريق مكابي حيفا "الإسرائيلي" ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة. pic.twitter.com/8E83i32RbH — الساهرة (@alsahera_ar) November 12, 2024

جماهير نادي باناثنايكوس اليوناني يرفعون لافتات داعمة لـ #فلسطين خلال مباراة فريقهم مع نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الأوروبي لكرة السلةhttps://t.co/9ZVI0gJRxH pic.twitter.com/RkJqO8opMP — Anadolu العربية (@aa_arabic) November 13, 2024

وعلّق أحد الحسابات على منصة "إكس" على هذه الصور بالقول "من العار أن يستمر هذا الفريق سيئ السمعة (مكابي تل أبيب) في اللعب بجميع أنحاء أوروبا في كرة القدم وكرة السلة، لكن على الأقل بدأ المشجعون في التعبير موقفهم الرافض لذلك. في كرة السلة كانت الجماهير الباسكية هي من رفعت أصواتها العام الماضي، اليوم باناثينايكوس".

Resta scandaloso che questa squadra infame continui a girare e giocare per l’Europa nel calcio e nel basket. Ma almeno i tifosi iniziano a esprimere del dissenso. L’anno scorso nel basket furono i baschi ad alzare la voce. Oggi Panathinaikos ✌🏼☘️ https://t.co/3KgYMfigPW — Ex Connolly 🇵🇸 (@ExConnolly) November 12, 2024

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الفريق اليوناني بنتيجة 93 نقطة مقابل 87 لمكابي تل أبيب، ليحتل باناثينايكوس المركز الثاني في لائحة الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فنربخشة التركي صاحب الصدارة.

ولا يُعد هذا الموقف الداعم للشعب الفلسطيني هو الأول لمشجعي الفرق الأوروبية، إذ سبق أن رفعت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي لافتة كبيرة خلال مباراة فريقها ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي.

وفي تلك المباراة التي احتضنها ملعب "حديقة الأمراء" ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ظهرت على المدرجات لوحة ضخمة كُتب عليها "الحرية لفلسطين"، كما برز بوضوح علم لبنان، في ظل الحرب المستمرة كذلك عليه منذ أكثر من شهر.

جماهير باريس سان جيرمان تدعم فلسطين خلال مواجهة أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا pic.twitter.com/GAZCUhKDmR — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 6, 2024

وفي اليوم التالي سار مشجعو نادي غلطة سراي التركي على نهج نظرائهم في باريس سان جيرمان ورفعوا لافتات داعمة لفلسطين قبل انطلاق مباراة فريقهم ضد الضيف الإنجليزي توتنهام هوتسبير في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ورفع ألتراس غلطة سراي لافتات خلف مرمى الفريق كُتب عليها باللغة الإنجليزية "فلسطين حرة" و"الإبادة الجماعية في فلسطين" و"اتركوا أطفال غزة يعيشون".