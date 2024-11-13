موعد مباراة بلجيكا ضد إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

يخوض منتخب بلجيكا مواجهة نارية ضد إيطاليا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024-2025.

وتحتاج إيطاليا متصدرة المجموعة الثانية (10 نقاط)، التي لم تتعرض لأية خسارة بعد، إلى تحقيق فوز أو تعادل لضمان مقعد في ربع النهائي.

وكانت المواجهة الماضية بين الفريقين انتهت بالتعادل 2-2 رغم خوض إيطاليا 55 دقيقة بـ10 لاعبين، في حين فازت قبلها بـ3 مواجهات.

وتبدو آمال بلجيكا ضعيفة في التأهل وفي رصيدها 4 نقاط، مما يعني أن جيلا ذهبيا جديدا لـ"الشياطين الحمر" لن يتمكن من تقديم المأمول منه.

موعد مباراة بلجيكا وإيطاليا في دوري الأمم والقنوات الناقلة

تقام المباراة الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ملعب الملك بودوان، وتنطلق الساعة 22:45 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر القناة التالية:

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويهمين المنتخب الإيطالي على المواجهات السابقة بـ10 انتصارات مقابل 3 لبلجيكا، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، ولم يفز المنتخب البلجيكي على إيطاليا منذ مايو/أيار عام 1972.