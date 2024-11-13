موعد مباراة العراق ضد الأردن بتصفيات مونديال 2026 والقنوات الناقلة

يتواجه العراق مع الأردن في مباراة قمة على ملعب البصرة، في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال كرة القدم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

ويحتل المنتخب الأردني المركز الثاني في المجموعة الثانية بنفس رصيد النقاط (7) مع نظيره العراقي، متفوقا بفارق الأهداف، بينما يتصدر المنتخب الكوري الجنوبي المجموعة برصيد 10 نقاط، وجاءت عُمان والكويت في المركزين الرابع والخامس برصيد 3 نقاط لكل منهما، وتتذيل فلسطين الترتيب بنقطتين.

والتقى المنتخبان العراقي والأردني في 47 مباراة سابقة بجميع المسابقات، آخرها في ثمن نهائي كأس آسيا بقطر 2024 وحينها فاز الأردن 3-2.

وفاز منتخب "أسود الرافدين" في 28 مباراة، مقابل 11 انتصارا للنشامى، وحسم التعادل 8 مباريات.

موعد مباراة العراق والأردن في تصفيات كأس العالم 2026

تقام المباراة غدا الخميس، على ملعب البصرة الدولي. وتنطلق الساعة 19:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق.

وينقل البث المباشر للمباراة على القناتين التاليتين:

beIN Sports HD 3

Alkass Six HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات. ويتوفر مقعدان آخران في الدور الرابع لـ6 منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع، مع إمكانية وصول المتأهلين إلى 9 منتخبات عبر ملحق دولي.