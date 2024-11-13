موعد مباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية بتصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

يتطلع منتخب الجزائر بقيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش إلى إنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة عندما يواجه مضيفته غينيا الاستوائية في مالابو ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف المغرب النسخة الـ35 من البطولة القارية بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026.

وحصد المنتخب الجزائري الذي ضمن تأهله سلفا للنهائيات الأفريقية؛ 12 نقطة من 4 مباريات، ليتصدر المجموعة الخامسة أمام غينيا الاستوائية (7 نقاط)، توغو (2) وليبيريا (1).

موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية والقنوات الناقلة

تقام المباراة الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على ملعب ملابو الجديد، وتنطلق المباراة الساعة الرابعة (16:00) مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية ظهرا (14:00) بتوقيت الجزائر.

وينقل البث المباشر للمباراة عبر القناتين التاليتين:

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وكان منتخب محاربي الصحراء فاز ذهابا على غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين سجلهما حسام عوار وأمين غويري.

وإلى جانب الجزائر، تأهلت منتخبات مصر وأنغولا وجمهورية الكونغو والكاميرون وبوركينا فاسو والسنغال إلى جانب المغرب البدل المضيف.