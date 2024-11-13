موعد مباراة أستراليا ضد السعودية في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يحل المنتخب السعودي -بقيادة مدربه الجديد الفرنسي هيرفيه رونار- ضيفا على أستراليا ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 لكرة القدم.

ويتقدم منتخب اليابان بفارق 5 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بعد 4 مباريات، وتتساوى أستراليا والسعودية والبحرين خلفه في سباق المركز الثاني.

ويدخل "الأخضر" السعودي المباراة بقيادة رونار خليفة الإيطالي روبرتو مانشيني الذي أقيل قبل 3 أسابيع بسبب سوء النتائج.

ولم يسبق للمنتخب السعودي الفوز خارج قواعده على أستراليا، إذ خسر 3 مرات وتعادل في مباراة وحيدة. في حين لم يخسر المدرب رونار نفسه أمام أستراليا في مواجهتين، حيث فاز مرة وتعادل في مثلها.

وستكون هذه المباراة رقم 42 للمدرب الفرنسي مع "الأخضر" كثاني أكثر مدرب قيادةً للمنتخب السعودي خلف ناصر الجوهر.

وفي حال فوزه على أستراليا، سيصل للفوز رقم 21 كثاني مدرب تحقيقا للانتصارات، خلف جوهر نفسه. لكن في حال خسارته، سيصبح ثاني أكثر مدرب تعرضا للخسارات متساويا مع خليل الزياني بـ12 خسارة.

موعد مباراة السعودية وأستراليا بتصفيات المونديال والقنوات الناقلة

تقام المباراة غدا الخميس على ملعب ملبورن، وتنطلق صفارة البداية الساعة 12:10 بتوقيت مكة المكرمة (11:10 بتوقيت القاهرة).

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر القناتين التاليتين:

Alkass Five HD

beIN Sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى المونديال.