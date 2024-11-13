ما قصة "قانون مكافحة ميسي" في باراغواي؟

اتخذ اتحاد باراغواي لكرة القدم قرارات صارمة قبل مواجهة منتخبها الوطني ضد الأرجنتين في تصفيات أميركا اللاتينية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ضحيتها نجم "التانغو" ليونيل ميسي.

وتستضيف باراغواي نظيرتها الأرجنتين فجر الجمعة المقبل (الساعة 2:30 بتوقيت مكة المكرمة) على ملعب "ديفينسوريس ديل تشاكو" في العاصمة أسونسيون ضمن الجولة الـ11 من التصفيات المونديالية.

وأطلقت صحيفة "آس" الإسبانية على القواعد الصارمة التي فرضها اتحاد بارغواي قبل المباراة اسم "قانون مكافحة ميسي" حيث تقضي بحرمان الجماهير التي ترتدي قميصا يحمل اسم نجم الأرجنتين من دخول الملعب.

Creen que se respete la nueva Ley ANTI-MESSI en Paraguay? pic.twitter.com/dATAHl7fm1 — Sebas Crackbol (@Crackbol10) November 12, 2024

وقال فرناندو فيلاسبوا مدير التراخيص في اتحاد باراغواي لكرة القدم في مقابلة إذاعية "لن يُسمح بدخول الملعب لأولئك المشجعين الذين يرتدون قمصان المنتخب الأرجنتيني أو برشلونة أو إنتر ميامي التي تحمل اسم ميسي".

وأضاف "كما لن نسمح بدخول أي شخص يرتدي قميص الأرجنتين أو الأندية الأرجنتينية أو الأندية التي تحمل أسماء لاعبين من دول أخرى".

وأوضح فيلاسبوا "نود أن ننوه للمشجعين مسبقا بضرورة تجنب أي مواقف غير سارة قد تحرمهم من دخول الملعب. هذه القمصان مقبولة فقط في قسم مشجعي الزوار شريطة أن يكون بحوزتهم تذكرة لكن هذا سيكون ممنوعا على المدرجات".

وتابع المسؤول الكروي "أؤكد بأننا سنضع نقاط تفتيش في محيط الملعب وعند البوابات لتنفيذ هذه الإجراءات، ومن يتجاوز هذه التدابير سنطلب منه مغادرة المنطقة بكل هدوء، كل ما نفكر فيه هو أن نملأ الملعب بألوان البيروخا (ألوان منتخب باراغواي) حتى يشعر اللاعبون بالدعم الكبير من المدرجات".

منع ارتداء قميص البرازيلي فينيسيوس

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن هذا الإجراء لا يعد جديدا في باراغواي الذي سبق لمسؤوليها أن فعلوا الأمر ذاته مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثامنة.

وفي المباراة التي جرت في 11 سبتمبر/أيلول الماضي لم يُسمح للجماهير التي ترتدي قميصا يحمل اسم النجم البرازيلي من الوُجود على المدرجات.

ويحتل منتخب باراغواي المركز السادس في جدول ترتيب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وفي رصيده 13 نقطة جمعها من 3 انتصارات و4 تعادلات، وهو مركز سيؤهل الفريق إلى النهائيات في حال حافظ عليه.

أما الأرجنتين، فتتصدر الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن كولومبيا صاحبة المركز الثاني، وبعد الانتهاء من مباراة باراغواي، يستضيف رفاق ميسي منتخب بيرو في الجولة الـ12، وذلك فجر الأربعاء المقبل.