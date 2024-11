"انظر.. الكرة الذهبية بين يدي" رودري يكسب الرهان مع موراتا

كشف الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الفائز مؤخرا بالكرة الذهبية لعام 2024، عن حوار طريف مع أحد زملائه في منتخب "لاروخا" كان قد شكك بفوزه بالجائزة.

وحصد رودري مؤخرا جائزة أفضل لاعب في العالم بعد صراع مثير مع البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد، الذي كان بنظر كثير من المراقبين الأقرب للتتويج، قبل أن تنقلب الأمور لصالح اللاعب الإسباني.

وقال رودري إن زميله في منتخب إسبانيا ألفارو موراتا "كان يقول لي دائما أنت غبي، لو كان لديك حسابات رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي لحصلت على الكرة الذهبية، لكن وبمجرد فوزي بها كتبت له: انظر، الكرة الذهبية بين يدي وليس لديّ حساب على وسائل التواصل الاجتماعي".

🧐 ¿Qué le decía Morata a Rodri antes de ganar el Balón de Oro? 🤣 "Balón de Oro y sin redes sociales" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/3qb2pPRKBV — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 12, 2024

ومن المعروف أن رودري بخلاف السواد الأعظم من لاعبي كرة القدم، لا يملك أي حسابات رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، رغم الشعبية الكبيرة التي يحظى بها بفضل تألقه مع فريقه مانشستر سيتي ومع منتخب بلاده.

واعتبر رودري لدى استضافته في بودكاست "إل بارتيدازو دي كوبي" (El Partidazo de COPE) الشهير في إسبانيا، إنه استحق الفوز بالكرة الذهبية، مضيفا: "أعتقد أنني فزت بالكرة الذهبية بسبب ثبات مستواي، هذا أصعب شيء في كرة القدم، أعتقد أنني كنت اللاعب الأكثر انتظاما في العالم هذا العام".

🔵✨ Rodri: "I think I won the Ballon d'Or because I’ve been consistent. It’s the most difficult skill in football". "I think I’ve been the most regular player in the world this year, yes", told @partidazocope. pic.twitter.com/oqx6Gu8gmH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2024

وأضاف: "قلت لوالدي سنذهب إلى هناك ولنصفق للفائز فقط، لم يخبرني أحد بأنني سأفوز بها، لقد حضرت إلى الحفل وانتظرت حتى فتح الظرف وإعلان النتيجة".

وتابع: "الآن أنام مع الكرة الذهبية وآخذها معي إلى أي مكان، ووالدتي تريد وضع الجائزة عند مدخل المنزل حتى يتمكن الجميع من رؤيتها".

وعن قرار ريال مدريد ونجمه فينيسيوس جونيور الغياب عن حفل الكرة الذهبية علّق رودري: "لست قلقا من ذلك، هم ليسوا فريقي لذا لم يؤلمني ذلك وبالتأكيد لديهم أسبابهم، أنا أركز فقط على مانشستر سيتي وجماهيره، ربما لم أكن لأفعل مثلهم، بالعموم هذا لا يعني شيئا بالنسبة لي فأي شخص يتخذ قراراته بنفسه".

وتطرّق رودري إلى وجوده في حفل سخر الحاضرون فيه من فينيسيوس جونيور فعلّق "كنت في حفل خاص أحتفل فقط، كل شيء طبيعي ولم أقلل من احترام أي شخص أبدا، أنا أحترم فينيسيوس وريال مدريد والآخرين الذين ينافسون على الكرة الذهبية".

👑 Rodri Hernández, en directo, en @partidazocope 🙌🏻 "La gente tiene que entender la deportividad sana y que es una fiesta privada, un momento de celebración… En ningún momento falté el respeto a nadie. Respeto tremendamente a Vinícius y al Real Madrid" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/vj4OkBHXIW — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 11, 2024

وأقّر رودري بأنه كان سيصوّت لمواطنه داني كارفاخال في المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية، في حين سيكون المركز الثالث من نصيب فينيسيوس.

وأشاد رودري بالنرويجي إيرلنغ هالاند زميله في مانشستر سيتي مشيرا إلى أنه اللاعب الوحيد الذي بإمكانه الاقتراب من عرش الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال رودري: "من حيث الأرقام فإن هالاند هو اللاعب الأكثر حسما في العالم الآن، هو اللاعب الوحيد الذي يمكنه الاقتراب من ميسي وكريستيانو".

ويتوقّع رودري فوز مواطنه لامين جمال نجم برشلونة الشاب بالكرة الذهبية في المستقبل، حيث قال: "سيفعلها يوما ما هذا ما قلته له، وفي الوقت نفسه لا أستطيع أن أقول ما إذا كان سيفوز بها أكثر من مرة أم لا، دعونا لا نضغط عليه كثيرا، لكنه لاعب مميز وعرفنا بذلك منذ اللحظة الأولى، عليه أن يستمر وأن يكون متواضعا".

🔵🔴✨ Rodri: "Lamine Yamal will win a Ballon d’Or, that’s what I said!". "I can’t say if he will win more than one or not, let’s not put too much pressure on him… but he's special. We felt that from first moment". "He must continue, keep going, be humble". pic.twitter.com/agPnptRSxC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2024

ويغيب رودري (28 عاما) عن مانشستر سيتي منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في 22 سبتمبر/أيلول الماضي في المباراة ضد أرسنال، وبالتالي سيُحرم فريقه من خدماته بقية الموسم الحالي 2024-2025.

وعن وضعيته الحالية وموعد عودته إلى الملاعب تحدث رودري: "أنا بعيد عن الضغوط، أركز على أن أتعافى بأفضل طريقة، الموسم طويل جدا وهناك بطولة كأس العالم للأندية (في يونيو/حزيران المقبل) أستطيع أن أفعل ذلك (اللعب مجددا)".

🚨⚠️ Rodri on new deal at Man City: "We didn’t even started talking about new deal. I’m injured… extending my contract at Man City is not my priority now". "I want to recover in the best way possible, that's my focus… and then we will see", told Cope. pic.twitter.com/BXY0MjWWeV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2024

وتحيط الشكوك بمستقبل مواطنه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ولم يتضح بعد إذا ما كان المدرب الإسباني سيرحل عن الفريق في الصيف المقبل أم سيبقى.

وعند سؤاله عن ذلك أجاب رودري: "عندما وقعت لمانشستر سيتي كانوا يقولون إن بيب سيرحل العام المقبل وهو موجود هنا منذ 5 سنوات، إنه شخص طموح، وهو من يقرر مستقبله".

👋 ¿Dejará Rodri el City cuando se marche Pep Guardiola? ➡️ Responde en el @partidazocope 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/fGu7gunNjX — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 12, 2024

وعن تمديد عقده مع السيتي أوضح رودري: "لم نبدأ الحديث عن ذلك فأنا مصاب ومسألة تمديد عقدي مع سيتي ليس من أولوياتي الآن، أريد التعافي بأفضل طريقة ممكنة هذا ما أركّز عليه بعد ذلك سنرى ما سيحدث".