4 منتخبات عربية تتمسك بحظوظها بتصفيات أمم أفريقيا

تتمسك 4 منتخبات عربية بفرصتها للحاق بركب المنتخبات التي ضمنت تأهلها إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية الـ35 التي يستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 و18 يناير/كانون الثاني 2026، وذلك حين تلعب مبارياتها في الجولتين الخامسة والسادسة الأخيرتين.

ويتعين على المنتخبات الأربعة، تونس وجزر القمر والسودان وموريتانيا، تحقيق نتائج إيجابية للحاق بكل من:

المغرب مضيف البطولة

مصر

الجزائر

أنغولا

بوركينا فاسو

الكاميرون

جمهورية الكونغو الديمقراطية

السنغال

تونس وجزر القمر

كان يمكن للمنتخب التونسي ألا يضع نفسه في موقف محرج في الجولتين السابقتين اللتين شهدتا خسارة أمام جزر القمر ثم تعادله معه، ضمن مواجهات المجموعة الأولى.

وأدت هاتان النتيجتان السلبيتان إلى إنهاء عقد المدرب المخضرم فوزي البنزرتي، ليتولى قيس اليعقوبي مؤقتا مهمة قيادة "نسور قرطاج" إلى النهائيات، حيث يحتاج إلى الفوز في مباراتيه الخميس في ضيافة مدغشقر بالعاصمة الجنوب أفريقية بريتوريا، أو ضد ضيفه الغامبي الاثنين في الجولة السادسة والأخيرة في ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة بـ7 نقاط، أمام جزر القمر (6) ثم غامبيا ثالثا (5)، بينما يأتي منتخب مدغشقر في المركز الأخير بنقطتين.

وأجرى اليعقوبي تغييرات كبيرة على التشكيلة باستبعاده المخضرمين القائد يوسف المساكني والمهاجم سيف الدين الجزيري ولاعب الوسط فرجاني ساسي، بينما وجه الدعوة إلى وجهين جديدين؛ هما مهاجما أولمبيك باجة ربيع الحمري والاتحاد المنستيري حازم المستوري.

وفي المجموعة عينها، يحتاج المنتخب القمري إلى التفوق على ذاته والعودة بنتيجة إيجابية من أرض مضيفه الغامبي الجمعة في الملعب البلدي لمدينة بركان المغربية، قبل أن يستضيف مدغشقر.

وسيضمن المنتخب العربي الساعي إلى مشاركة ثانية في العرس القاري بعد 2021 التأهل في حال تغلب على الغامبي.

السودان يحتاج فوزا

ويحتاج المنتخب السوداني إلى فوز واحد من مواجهتيه المتبقيتين ضد مضيفه النيجر الخميس في توغو، أو ضيفه الأنغولي الاثنين ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وسيطيح تأهل السودان بمنتخب غانا لأول مرة منذ نسخة تونس 2004.

وكان منتخب "صقور الجديان" قد حصد 4 نقاط في المواجهتين ضد "النجوم السوداء" المتوّج باللقب 4 مرات. وسيكون هذا الأمر إذا تحقق مفاجأة مدوية، إذ يمر المنتخب السوداني بظروف صعبة نتيجة للحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ نحو عامين.

ويأتي المنتخب السوداني ثانيا في الترتيب برصيد 7 نقاط خلف أنغولا المتصدرة بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، وغانا ثالثة بنقطتين والنيجر رابعة بنقطة.

وقال الغاني حيمس كواسي مدرب المنتخب السوداني "ندرك أهمية تحقيق نتيجة إيجابية ضد النيجر الذي يخوض المباراة بلا ضغوط بعدما فقد فرصته في التأهل، ونحن نخوض المباراة بدوافع مضاعفة، لهذا يتعين على اللاعبين مضاعفة الجهود".

موريتانيا تحتاج لفوزين

وفي المجموعة الثالثة التي يتصدرها المنتخب المصري بالعلامة الكاملة ضامنا تأهله، فإن الصراع على البطاقة الثانية يبدو معقدا بين بوتسوانا الثانية (6 نقاط) والرأس الأخضر الثالثة (3 نقاط) وموريتانيا الرابعة (3 نقاط).

ويحتاج منتخب "المرابطون" إلى فوزين لضمان وجوده في ملاعب المغرب، حيث يلتقي مضيفه البوتسواني الجمعة قبل أن يستضيف الرأس الأخضر الثلاثاء.

وسينتظر المنتخب الموريتاني هدايا من نظيره المصري الذي يقابل الرأس الأخضر الجمعة خارج أرضه، قبل أن يختتم التصفيات في القاهرة باستضافة البوتسواني.

وتعرف تشكيلة المدرب حسام حسن غيابات قوية في مقدمتها هداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للراحة، ومدافع نيس الفرنسي محمد عبد المنعم ولاعب وسط الزمالك أحمد سيد (زيزو) بسبب الإصابة، فضلا عن إيقاف الثنائي محمود حسن (تريزيغيه) ومروان عطية.

وتقلصت حظوظ المنتخب الليبي في المجموعة الرابعة، ولا سيما غداة تخسيره اللقاء ضد ضيفه النيجيري بقرار من الاتحاد القاري، بعدما رفض منتخب "النسور الخضر" خوض اللقاء بداعي احتجاز البعثة في مطار الأبرق 16 ساعة من دون أي طعام أو شراب، الأمر الذي عدّ خرقا للوائح قانون الانضباط.

وسيلعب فريق "فرسان المتوسط" مباراتيه المقبلتين ضد مضيفه الرواندي الخميس، ثم يلتقي ضيفه البنيني الاثنين.

ويتصدر المنتخب النيجيري الذي يحتاج إلى نقطة ضد بنين أو رواندا لضمان التأهل، برصيد 10 نقاط أمام بنين (6) ورواندا (5)، وليبيا رابعة بنقطة.

الجزائر والمغرب للعلامة الكاملة

وتتطلع الجزائر بقيادة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش إلى إنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة عندما تواجه مضيفتها غينيا الاستوائية الخميس في مالابو، وليبيريا الأحد في العاصمة الجزائر.

وكان المنتخب الجزائري قد حصد 12 نقطة من 4 مباريات، ليتصدر المجموعة الخامسة أمام غينيا الاستوائية (7 نقاط)، توغو (2) وليبيريا (1).

ويسعى المنتخب المغربي أيضا إلى الحفاظ على سلسلة انتصاراته وإنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة، عندما يواجه مضيفه الغابوني الجمعة في ليبرفيل، ثم يستضيف ليسوتو الثلاثاء في أكادير ضمن المجموعة الثانية.

وواصل مدرب "أسود الأطلس" وليد الركراكي استبعاد المخضرم ولاعب غلطة سراي التركي حكيم زياش للمرة الثانية على التوالي، بينما استدعي أيوب الخياطي حارس الجيش الملكي لأول مرة.