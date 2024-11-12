كونتي مدرب نابولي يحمّل التحكيم مسؤولية التعادل مع إنتر ميلان

انتقد أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، حكم الفيديو المساعد لعدم تدخله لإلغاء ركلة جزاء أهدرها هاكان شالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان في النهاية خلال تعادل الفريقين 1-1 أمس الأحد.

وحصد نابولي نقطة في سان سيرو، ليحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في صراع يبدو متقاربا على اللقب.

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ويتصدر فريق كونتي الترتيب برصيد 26 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن كل من أتلانتا وفيورنتينا وإنتر ولاتسيو.

ورغم فشل لاعب الوسط التركي شالهان أوغلو في التسجيل من ركلة الجزاء، فإن كونتي مدرب نابولي انتقد حكم الفيديو المساعد لعدم إلغاء قرار الحكم بمعاقبة أندري-فرانك زامبو أنغيسا إثر خطأ ضد دينزل دمفريس.

وقال كونتي لمنصة "داوزن" "هل يتدخل حكم الفيديو المساعد عندما يناسبه ذلك فقط؟ قرار من الحكم مثل هذا يمكن أن يقلب المباراة، ولا يمكن لتقنية الفيديو أن تفعل أي شيء حيال ذلك؟".

وتابع أنه "يكون حكم الفيديو المساعد موجودا لتصحيح الأخطاء أو لا يكون كذلك. إذا كان هناك خطأ فيجب أن يتدخل. هذا يغضبني حقا ويغضب جميع المدربين. يجب أن يتدخل إذا كان هناك خطأ".

وأضاف أنه "إذا كانت تقنية الفيديو موجودة فيجب استخدامها لتصحيح الأخطاء وإظهار بعض الحالات التي لم يشاهدها الحكم. إذا كان الخطأ واضحا، وكان كذلك، فلماذا يُسمح للحكم ماوريتسيو مارياني بفعل ذلك فقط".

ورغم إحباطه من قرارات التحكيم، أبدى كونتي رضاه عن أداء فريقه أمام حامل اللقب.

وأوضح "قلت إننا لن نأتي إلى هنا فقط من أجل التدريب ضد أقوى فريق في الدوري الإيطالي، لذلك كان من المهم بالنسبة لنا مواجهتهم بقوة وشخصية وتقبل المواجهات الثنائية في جميع أنحاء الملعب.. على هذا الأساسي، أشعر بالرضا تماما. لم يكن من السهل اللعب هنا ونحن جميعا نعلم أننا نحقق تطورا ونعمل بجدية، وإلا فلن تأتي إلى سان سيرو مرتين، وأيضا ضد يوفنتوس دون هزيمة".

وختم "أثبت اللاعبون جدارتهم، وكان بوسعنا أن نبذل المزيد من الجهد فيما يتعلق بالجودة اليوم (أمس). وقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء وكذلك الكثير من الأخطاء الفنية، لكني أثق أن هناك

المزيد من التحسن".