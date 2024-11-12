سجن الفرنسي بن يدر سنتين مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي

حكمت محكمة الجنايات في نيس (جنوب فرنسا)، اليوم الثلاثاء، على الفرنسي وسام بن يدر، قائد موناكو ومهاجم المنتخب السابق بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء الجنسي في سبتمبر/أيلول.

وكان المدعي العام طالب في مطالعته في 15 الشهر الماضي، بسجن بن يدر (34 عاما) لمدة عامين ووضعه تحت المراقبة.

ويتعين على بن يدر دفع غرامة قدرها 5 آلاف يورو وتعويضات للمعتدى عليها، إضافة إلى 5 آلاف يورو إضافية لمخالفته قوانين السير، كما سحبت منه رخصة القيادة على مدى 6 أشهر.

ويعتبر بن يدر ثاني أفضل هداف في تاريخ نادي موناكو، لكنه لا يدافع عن ألوان أي نادٍ منذ انتهاء عقده مع فريق الإمارة نهاية الموسم الماضي.

وكان بن يدر اعتدى على امرأة تبلغ الـ23 وهو بحالة سكر في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن تهرع إلى الشرطة وتشتكيه، ليتم القبض عليه في الليلة ذاتها، واقتيد إلى مركز الشرطة حيث تم التحقيق معه.

وتبيّن بعد خضوعه لفحص طبي أن نسبة الكحول في دمه مرتفعة، وعلق على هذه الحادثة في أول جلسة محاكمة بقوله "لا أتذكر ما حصل، أنا هنا بسبب الكحول".