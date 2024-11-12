باركولا يُنسي جماهير سان جيرمان مبابي

خطف برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، الأضواء خلال الموسم الحالي 2024-2025 مع فريقه، وحقق أرقاما أفضل من تلك التي سجلها النجم السابق للفريق كيليان مبابي، الذي انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

كان مبابي آخر المغادرين من الثلاثي المرعب الذي دافع عن ألوان باريس جيرمان، والذي ضم إلى جانبه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، واعتقد أنصار "البي إس جي" أن فريقهم أضحى بدون نجم كبير، حتى غيّر باركولا ذلك الانطباع.

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وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن خروج مبابي الذي كان يتمحور حوله مشروع باريس سان جيرمان، دفع المدرب لويس إنريكي لانتهاج فلسفة جديدة ترتكز على اللعب الجماعي.

سرعة ⚡️

مهارة 🎩

دقـــة 🎯 هدف متكامل الجمال من الموهوب باركولا 🤩#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/Lyl06lv2B1 — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) August 19, 2024

وأضافت أن "رحيل مبابي ترك بعض الشك حول من سيكون النجم الأول للفريق، مع وجود بعض المرشحين للعب هذا الدور مثل الفرنسيان عثمان ديمبيلي وكولو مواني والإسباني ماركو أسينسيو، لكن باركولا، كان أكثر من برز في الثلث الأول من الموسم".

ويمتاز باركولا الذي يلعب في مركز الجناح مهارة كبيرة، وقدرة على المراوغة الكلاسيكية، ورغم أنه أقل اكتمالا من مبابي الذي يجيد اللعب أيضا في مركز المهاجم، لكن أرقامه تبدو مفرحة لعشاق بطل فرنسا.

وعن ذلك تقول "ماركا" إن باركولا ورغم أنه غير مُطالب بتسجيل الكثير من الأهداف عطفا على مركزه، فإنه يجد طريق الشباك بسهولة، ليصبح هداف فريقه والدوري الفرنسي عموما.

وفي آخر مباراة مع الفريق سجل صاحب الـ22 عاما ثنائية ضد إنجيه، ليثبت أنه أساس مشروع باريس سان جيرمان في حقبة ما بعد مبابي.

ويملك باركولا 10 أهداف منذ بداية الموسم في الدوري الفرنسي، مع تمريرتين حاسمتين في 11 مباراة، أي أنه يساهم في كل 90 دقيقة بمعدل 1.20 هدف، في حين كان لدى مبابي خلال الموسم الماضي معدل 1.13 فقط في المباراة الواحدة.

وتبدو الأرقام في مصلحة باركولا أكثر إذا ما تم حذف ركلات الجزاء من رصيد مبابي، وذلك كله في تسديدات أقل نحو المرمى، ومع الأخذ بعين الاعتبار أنه جناح ولا يلعب في قلب الهجوم كما كان يفعل مبابي أحيانا.

وتسلط الصحيفة الضوء على جانب آخر مهم يتعلق بباركولا وهو العمل الدفاعي للاعب الشاب، الذي يحظى بتقدير كبير من المدرب إنريكي، وفي هذا الشق يتفوق أيضا وبشكل كبير على مبابي الموسم الماضي.