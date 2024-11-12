أسينسيو موهبة أكاديمية ريال مدريد رفض عروضا مغرية للبقاء في "البرنابيو"

تألق راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد أمام أساسونا ليثبت أن بقاءه في البرنابيو لم يذهب سدى بعد أن رفض العديد من العروض المغرية من أندية أوروبية كبيرة.

ودفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفتى أكاديمية "ألكاستيا"، في الدقيقة الـ30، لتعويض المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، الذي تعرض لإصابة خطيرة خرج على إثرها على حمّالة.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 سبب غير رياضي قد يجبر ريال مدريد على بيع نجومه list 2 of 2 الدوري الإسباني end of list

وأُصيب ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي، لينضم إلى الظهير الأيمن داني كاربخال، إذ يغيبان حتى نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن اللاعب الشاب رفض عرضا مغريا من مانشستر سيتي، إضافة إلى 5 عروض من أندية أخرى في الصيف الماضي، مفضلا الاستمرار مع ريال مدريد.

وأوضحت أن أسينسيو، صاحب الـ21 عاما، يأمل في أن يكون هذا الموسم بداية انطلاقته مع الفريق الأول للريال، وبدأ في تحقيق حلمه بالفعل، وذلك بعد أن شارك ضد أوساسونا في الليغا، وقدم تمريرة حاسمة لجود بيلينغهام في الدقيقة 42.

وقدم أسينسيو كرة طولية متقنة، وضعت بيلينغهام في وضع انفراد بحارس أوساسونا، وسجل هدفه الأول هذا الموسم.

جود بيلينغهام يضيف الهدف الثاني لريال مدريد في شباك أوساسونا#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_اوساسونا pic.twitter.com/m1sl9iTPJT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 9, 2024

وعلّق أسينسيو "اليوم، تحقق حلم أي طفل يمر عبر لا "فابريكا": وهو "الظهور لأول مرة في البرنابيو والفوز".

ويعتبر أسينسيو من أبرز مواهب أكاديمية النادي الملكي، وعمل بجد من أجل التواجد مع الفريق الأول، قبل أن يتحقق مراده أخيرا.

ووفقا لشبكة "أوبتا"، أصبح أسينسيو ثالث أصغر لاعب إسباني يقدم تمريرة حاسمة بعمر (21 عاما و270 يوما)، بعد ميكل غوتيريز (19 عاما و290 يوما في عام 2021) وكاربخال (21 عاما و246 يوما في عام 2013).

نقاط القوة

ويشغل أسينسيو مركز قلب الدفاع، إذا يساعده طوله الفارع (1.87) على الإجادة في هذا المركز الحساس داخل أي منظومة كروية.

بجانب طوله، يتميز أسينسيو بسرعة فائقة وقوة بدنية كبيرة، إضافة لروحه القتالية داخل الملعب، وقدمه اليمنى القوية إلى جانب الضربات الرأسية المتقنة.

كما لديه القدرة على القيادة والفوز بالمواجهات الثنائية سواء على الأرض أو في الهواء.

ويشكّل اللاعب الشاب أحد الخيارات المتاحة لريال مدريد، في ظل الإصابات التي تضرب دفاعاته وأدت إلى فقدان خدمات النمساوي ألابا وكاربخال وميليتاو حتى نهاية الموسم.

وانضم أسينسيو إلى أكاديمية لاكاستيا في عمر الـ13، وتدرج في الفئات السنية بين 2017 و2022، حتى تمت ترقيته للفريق الرديف في 2023، قبل أن تتاح له الفرصة للمشاركة مع الفريق الأول أمام أوساسونا.