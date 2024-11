هل أثبتت نتائج مانشستر سيتي هذا الموسم أحقية رودري بالكرة الذهبية؟

منذ تتويج الدولي الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" بالكرة الذهبية لعام 2024، ولم يتوقف التشكيك من البعض في أحقية لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بالجائزة المرموقة.

ورأى كثيرون أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني كان الأكثر استحقاقا للجائزة، عطفا على ما قدمه طوال الموسم الماضي مع فريقه.

لكن يبدو أن سوء نتائج مانشستر سيتي حاليا في ظل غياب رودري، منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، شكلت سببا أكد جدارة اللاعب بالفوز، إذ ظهر بوضوح تأثير غيابه على "السيتيزنز".

ويغيب رودري (28 عاما) عن السيتي منذ 22 سبتمبر/أيلول الماضي بسبب إصابة خطيرة تعرض لها ضد أرسنال، ستحرم فريقه من خدماته بقية الموسم الحالي 2024-2025.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مانشستر سيتي يعاني كثيرا منذ غياب رودري، وهو أمر تثبته الأرقام وتدلّل على أحقية اللاعب بالفوز بالكرة الذهبية.

ولأول مرة منذ تولي بيب غوارديولا تدريب السيتي في يونيو/حزيران 2016 يخسر الفريق 4 مباريات متتالية -لأول مرة بمسيرة هذا المدرب الإسباني ككل خلال 16 عاما- وذلك أمام بورنموث وبرايتون بالدوري، وضد سبورتنغ لشبونة البرتغالي بدوري أبطال أوروبا، كذلك أُقصي الفريق من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على يد توتنهام.

Pep Guardiola has lost four consecutive matches for the first time in his managerial career 😳 pic.twitter.com/yOyXYlPKgQ

— Premier League (@premierleague) November 9, 2024