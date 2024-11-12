ملاكم سابق يُشكك في جدية نزال تايسون وجيك بول

شكّك الملاكم البريطاني السابق كارل فروش في جدّية النزال المرتقب والذي سيجمع أسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون (58 عاما) بمواطنه صانع المحتوى الشهير جيك بول (27 عاما) والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

وتحتضن حلبة ستُنصب خصيصا في ملعب "آي تي آند تي" (AT&T) في أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية النزال، وسط حضور أكثر من 80 ألف متفرج، بعضهم سيدفع نحو مليوني دولار ثمن التذاكر المميزة.

وبالنظر إلى فارق السن بين الملاكمين (3 عقود) فإن القواعد الدقيقة التي سيتواجه بموجبها الثنائي كانت موضوع الكثير من التكهنات منذ الإعلان عن النزال لأول مرة في مارس/آذار الماضي، وعلى عكس التوقعات فلن تكون المباراة استعراضية بل ستكون احترافية وسيتم التنافس عليها بموجب قواعد الملاكمة المحترفة.

وتم اعتبار المواجهة من قبل منصة "بوكسرك" (Boxrec) المتخصصة في توفير البيانات والسجلات المحدّثة للملاكمين المحترفين من الذكور والإناث، لكن فروش الذي يعتبر واحدا من أعظم الملاكمين البريطانيين في العقدين الأولين من القرن الـ21 يرفض الاعتراف به.

وذهب بطل العالم في الوزن المتوسط إلى أبعد من ذلك حين قال "هذا النزال مجرد عرض وكل شيء سيكون متفقا عليه، لقد سمعت وأعتقد أن هناك شيئا في العقد ينص على أن تايسون لا يمكنه إيذاء بول، وهذا سيجعل الكثير من الناس لا يثقون بما سيروه على الحلبة".

وأضاف "يقولون إنهم اعترفوا بأن النزال احترافي لكنه ليس كذلك، أولا تايسون ليس لديه ترخيص وثانيا فإن المواجهة عبارة عن 8 جولات مدة كل منها دقيقتان فقط".

وتابع فروش "لا أعتقد أنه ينبغي القيام بذلك، من المحتمل أن يوجه تايسون ضربة قوية إلى بول في أول 30 ثانية وقد يفقده وعيه، وفي النهاية هذا النزال بين رجل أكبر سنا ضد شاب صغير في السن وهذا ليس عدلا".

تايسون يتوعد بول

وكان تايسون قال إنه في حالة بدنية جيدة، وجاهز لنزاله هذا، مؤكدا أنه لن يتردد في الإجهاز على منافسه صانع المحتوى الشهير في منصة "يوتيوب".

وعندما سُئل خلال مؤتمر صحفي مشترك عن سبب عودته إلى الحلبة بعد فترة طويلة من اعتزاله، كان رد تايسون واضحا "لأنني قادر على ذلك. من غيري يستطيع فعل ذلك؟ لدينا أحد صانعي المحتوى عبر يوتيوب يواجه أعظم ملاكم على الإطلاق".

وتابع أنه قد يكون على الحلبة مع أشخاص لديهم النوايا نفسها "لكن الحقيقة ليست كذلك. بمجرد أن أتمكن من الإمساك بهذا الرجل، سينتهي الأمر تماما، سيهرب. سيهرب مثل اللص".

أما بول، الذي تعرض لصيحات الاستهجان والهتافات من قبل الجماهير، فزعم أنه سيسيطر على تايسون على الحلبة.

وقال "أنا هنا لأحصل على 40 مليون دولار وأهزم أسطورة.. أنا أحب مايك وأحترمه، لكننا لن نصبح أصدقاء بعد الآن حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني".

بعض قواعد نزال تايسون وبول

يقام النزال على مدار 8 جولات مدة كل منها دقيقتان.

ارتداء قفازات تزن 14 أونصة، وليس 10 أونصات مثل تلك التي استخدمها تايسون لتدمير خصومه خلال أوج عطائه.

السماح بالضربة القاضية.

اعتماد النتيجة النهائية في سجلات الملاكمين وهو ما لم يكن ليحدث لو خاضا مباراة استعراضية وفقًا لشبكة "إيه إس بي إن".

يُذكر أن هذا النزال كان مقررا في 27 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يتم تأجيله إلى الشهر الجاري بسبب مرض تايسون، حيث أوصاه الأطباء بالقيام بالحد الأدنى من النشاط الرياضي قبل أن يتمكن من العودة مجددا إلى خوض تمارينه بشكل اعتيادي.

وقد اعتزل تايسون الملاكمة الاحترافية عام 2005 بعد هزيمته بالضربة القاضية أمام كيفن ماكبرايد، لكنه ظهر مجددا في نزال استعراضي ضد روي جونز جونيور عام 2020.