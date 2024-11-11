مدة غياب لامين جمال لاعب برشلونة عن الملاعب

يغيب لاعب برشلونة الإسباني الشاب لامين جمال بين أسبوعين و3 عن الملاعب، بسبب إصابة في كاحله، بحسب ما أعلن فريقه الكتالوني الاثنين.

وأعلن النادي -في بيان- أن اللاعب الموهوب البالغ 17 عاما، "خضع لفحوصات اليوم الاثنين أظهرت إصابة من الدرجة الأولى في مفصل كاحله الأيمن. يتوقع أن يغيب عن الملاعب بين أسبوعين أو3".

كما سيخلد هداف الفريق البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي إلى الراحة "لمدة عشرة أيام بعد إصابته في أسفل العمود الفقري".

وشكل جمال وليفاندوفسكي قوة ضاربة لبرشلونة في خط الهجوم، إلى جانب البرازيلي رافينيا، وهو الثلاثي الأكثر تسجيلا هذا الموسم في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وسجل جمال، بطل أوروبا مع منتخب إسبانيا، 6 أهداف في 15 مباراة هذا الموسم، مقابل 17 للبولندي في مختلف المسابقات وهو يتصدر راهنا ترتيب هدافي الليغا.

وبعد إصابته خلال الفوز على النجم الأحمر الصربي 5-2 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، غاب جمال عن المباراة الأخيرة لبرشلونة والتي خسرها على أرض ريال سوسيداد 0-1 الأحد.

وقال مدربه الألماني هانزي فليك قبل مواجهة سوسيداد "حاولنا كل شيء لكن مشاركته كانت مستحيلة. علينا الاعتناء به".

وتابع "هو لاعب شاب وتعرض لمشكلات في الكاحل والأمر ليس سهلا عليه وعلينا".