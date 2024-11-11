3 أسماء على طاولة ريال مدريد في ميركاتو الشتاء لحل أزمة الإصابات

يسابق ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الزمنَ من أجل محاولة سد الثغرات التي تسببت بها أزمة الإصابات التي عصفت بلاعبيه منذ مطلع الموسم الجاري.

وانضم الثلاثي البرازيليان إيدير ميليتاو ورورديغو والإسباني لوكاس فاسكيز إلى قائمة غيابات ريال مدريد في الفترة القادمة بعد إصاباتهم في مباراة "الميرنغي" أمس السبت ضد أوساسونا، وخاصة ميليتاو الذي انتهى موسمه بسبب إصابته بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة الغضروفين الهلاليين في ساقه اليمنى، حسب بيان النادي "الملكي".

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد سيدخل سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بكل قوة لأول مرة منذ سنوات، خاصة وأن الفريق سيلعب من دون ظهير أيمن وبقلب دفاع وحيد حتى يناير/كانون الثاني المقبل، وهو أمر يعيه تماما الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

وبحسب الصحيفة المقربة من النادي، فإن إدارة ريال مدريد بدأت منذ شهر ونصف الشهر بالبحث عن اللاعبين القادرين على سد هذه الثغرات، ووصفت الحراك بأنه "عاجل جدا والأكثر تأثيرا وجدية" منذ 5 سنوات.

ومن بين الحلول الموجودة على طاولة ريال مدريد على المدى القريب:

الفرنسي كاستيلو لوكيبا قلب دفاع لايبزيغ الألماني، والذي جدّد عقده مع الفريق مؤخرا حتى صيف 2029، ولكن هذا لن يقف حجر عثرة في طريق إتمام الصفقة لو رغب "الميرنغي" بذلك لأن إدارة لايبزيغ لا تمانع التفاوض حول الشرط الجزائي في عقود لاعبيها.

الهولندي غوريل هاتو لاعب أياكس أمستردام، فهو خيار مثالي لريال مدريد لحل أزمة الأظهرة كونه يتمتع بالخبرة ويناسب أسلوب الفريق.

الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي، والذي يُعد الأوفر حظا لارتداء قميص ريال مدريد في الشتاء، لدرجة أن الصحيفة أشارت إلى أن كثيرين يرون أن الصفقة قد تتم بمكالمة هاتفية بسيطة، لا سيما أن اللاعب أبدى مسبقا رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد.

وفي الوقت نفسه لا يفكر مسؤولو "الميرينغي" في عودة قائده السابق سيرخيو راموس على الإطلاق، على الرغم من أن اللاعب من دون فريق منذ رحيله عن إشبيلية الصيف الماضي، وهو التعاقد الذي طالب به اللاعب الأسبق غوتي، كما أن شريحة كبيرة من مشجعي الفريق تحلم بذلك.

وفيما يتعلق بالتخطيط للمستقبل القريب والبعيد على حد سواء، أوضحت الصحيفة الإسبانية أن هناك تقاربا بين ريال مدريد والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول الذي أُصيب هو الآخر خلال مباراة فريقه ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن غيابه عن الملاعب لن يكون طويلا، علما بأن اللاعب يرفض تجديد عقده مع "الريدز" والذي ينتهي صيف عام 2025.

ويخطط ريال مدريد للحصول على توقيع أرنولد خلال يناير/كانون الثاني المقبل وضم اللاعب في الوقت نفسه، إذا قرر ليفربول بيع الأشهر الستة المتبقية في عقد الظهير الإنجليزي، وإذا لم يحصل ذلك فإن هذه الخطة ستتأجل إلى الصيف المقبل.

وبإصابة ميليتاو وفاسكيز ورورديغو، يرتفع عدد المصابين في صفوف بطل إسبانيا وأوروبا إلى 7، لينضم الثلاثي إلى زملائهم: