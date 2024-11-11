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"حذاء" ليفاندوفسكي والهدف الملغى.. هل أخطأ حكم مباراة برشلونة وسوسيداد؟

كومبو هدف ليفاندوفسكي الذي ألغي بداعي التسلل (مواقع التواصل)
الحكم قال لفليك: لماذا نختلق تسللا ضد برشلونة (مواقع التواصل)
11/11/2024-|آخر تحديث: 11/11/202401:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)

انتقد برشلونة "الخطأ الكبير" الذي ارتكب بعدم احتساب هدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الخسارة أمام ريال سوسيداد 0-1 الأحد في المرحلة 13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد سلسلة من 7 انتصارات في جميع المسابقات، عاد برشلونة المتصدر من الباسك بهزيمته الثانية للموسم في الدوري، بعد أولى أمام أوساسونا 2-4 في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

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وسمحت هذه الهزيمة لريال مدريد حامل اللقب، الفائز السبت على أوساسونا 4-0، بتقليص الفارق الذي يفصله عن غريمه الكتالوني إلى 6 نقاط مع مباراة مؤجلة في جعبته.

وكانت هناك إمكانية أن تأخذ المباراة منحنى مختلفا لو احتسب هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 14 حين كان التعادل السلبي سيّد الموقف بداعي التسلل بعد الاحتكام إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر).

وأظهرت صورة الخطوط التحليلية أن اللاعب البولندي كان متقدما بمقدار طرف الحذاء.

وتكشف صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه "من غير الممكن في الصور نفسها التمييز بوضوح بين حذاء اللاعب، سواء كان حذاء ليفاندوفسكي أو أكرد، وهو ما أثار ردود فعل سلبية من مشجعي برشلونة على شبكات التواصل الاجتماعي ضد اللقطة المعروضة وقرار الحكم.

وقصة هدف ليفاندوفسكي بدأت، بعد أن تابع تسديدة زميله الهولندي فرينكي دي يونغ التي ارتدت من جسد المغربي نايف أكرد مدافع سوسيداد، بتسديدة في الشباك، لكن تقنية الفيديو حرمت النجم البولندي من فرحة هدفه رقم 15 في الدوري.

وكان المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك متأكدا أن "القرار كان خاطئا بوضوح. كان (الخطأ التحكيمي) واضحا لكن علينا تقبل ذلك".

وتابع في تصريح لمنصة "برسا وان" أنه "لم يكن خطأ الحكم (الرئيسي)، نحن بشر ونرتكب الأخطاء، واليوم الخطأ كان كبيرا".

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية حوارا بين فليك والحكم كوادرا فرنانديز جاء فيه:

قال الحكم كوادرا لمدرب البرسا: "ماذا يمكنني أن أفعل؟ إذا أبلغنا حكم الفيديو المساعد أنه تسلل، فلماذا نختلق تسللا؟".

ورد فليك "ليس خطأه وأعلم ذلك. هذا كل ما يمكنني قوله. لا شيء أكثر من ذلك".

وفشل برشلونة في الوصول إلى الشباك لأول مرة هذا الموسم ضمن جميع المسابقات وحتى إنه فشل في التسديد بين الخشبات الثلاث طيلة المباراة رغم أن نسبة استحواذه على الكرة كانت 69.6 بالمئة.

وافتقد برشلونة نجمه الشاب لامين جمال الذي "أصيب بكدمة قوية في كاحله الأيمن خلال مباراة الأربعاء ضد النجم الأحمر" الصربي في دوري أبطال أوروبا (5-2)، وفق ما أفاد النادي الكتالوني الذي أضاف "خضع في الأيام الأخيرة للعلاج، لكن الانزعاج لا يزال قائما".

ومن الممكن أن ينسحب ابن الـ17 عاما من تشكيلة منتخب إسبانيا لمباراتي دوري الأمم الأوروبية الجمعة ضد الدانمارك والاثنين ضد سويسرا.

بالنسبة لفليك فإن "مسؤولية الهزيمة تقع علينا. نحن المسؤولون. بإمكاننا أن نلعب بشكل أفضل بكثير… عادة، نحن نسجل الأهداف لكننا افتقدنا اليوم (الأحد) إلى الدقة. أعتقد أن هذا الأمر يحصل لمرة واحدة وسنكون أكثر دقة في مبارياتنا المقبلة. أعتقد أن الفريق يعمل بشكل جيد وهذا الأمر (عدم التسجيل) لا يقلقني".

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات

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