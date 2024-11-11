أخطاء إضافية في احتساب أصوات جائزة الكرة الذهبية

صبّ صحفي بنمي المزيد من الزيت على النار حول التصويت على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، والتي آلت نسختها الـ68 إلى الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي تفوّق على البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

واعترف الصحفي كامبو إلياس إسترادا، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه ارتكب خطأين "فنيين" عند تحديد أفضل 10 لاعبين في العالم، وهو ما تسبب بأخطاء إضافية في احتساب الأصوات.

وتطرّق إسترادا إلى المشاكل الفنية التي واجهته أثناء عملية الاختيار فقال "واجهت العديد من المشاكل عند اختيار أفضل 10 لاعبين خلال المنصة المخصصة لذلك، وعندما حان وقت إرسال اختياراتي تناثرت الأرقام دون أي ترتيب".

وتابع "وجدت نفسي مضطرا للدخول إلى المنصة أكثر من 3 مرات من أجل إتمام عملية التصويت، لكن هذا لم يتم من خلال هاتفي المحمول، بل نجحت في إتمام المهمة من خلال الحاسوب الخاص بي، يبدو أنني لم أكن منتبها بشكل كافٍ لاختياراتي، حيث ظهر داني أولمو في المركز الخامس بدلا من رودري".

وأضاف "كان فينيسيوس هو مرشحي المفضل، في حين وضعت لامين جمال نجم برشلونة في المركز الثاني، على الرغم من صغر سنه، وذلك مكافأة له على فوزه مع منتخب بلاده بكأس أوروبا، فيما لم يكن رودري ضمن الثلاثة الأوائل، لكن بسبب الخطأ غير المقصود ظهر اسمه في المركز الخامس".

وزاد الصحفي البنمي "لم يكن هذا هو الخطأ الوحيد، حيث أرسل لي رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول -المسؤولة عن الجائزة- عبر البريد الإلكتروني أسماء المرشحين لإتمام عملية التأكد من اختياراتي، فقلت له إنه لا توجد مشكلة. لم أنتبه للخطأ إلا بعد أيام من إرسال البريد".

وأتم إسترادا "في ذلك الوقت قرأت اختياراتي بعناية، لأنني كنت قد كتبت أسماء المرشحين على ورقة. في الواقع لم يحدث هذا معي من قبل، تصويتي كان نزيها دون دعم أي فريق".

وجاءت خيارات الصحفي البنمي إسترادا لأفضل 10 لاعبين في جائزة الكرة الذهبية والتي لم تعتمدها مجلة فرانس فوتبول على النحو التالي:

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 15 نقطة. الإسباني لامين جمال (برشلونة): 12 نقطة. الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد): 10 نقاط. الإسباني داني كارفاخال (ريال مدريد): 8 نقاط. الإسباني داني أولمو (برشلونة): 7 نقاط. الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ): 5 نقاط. النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 4 نقاط. الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 3 نقاط. الأورغواياني فيدي فالفيردي (ريال مدريد): نقطتان. الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد): نقطة واحدة.

يُذكر أن إسترادا لم يكن الصحفي الوحيد الذي تحدّث عن وجود خطأ في التصويت، إذ كشف نظيره من فنلندا يوها كانيرفا عن حدوث خطأ مشابه.

وقال كانيرفا "في خياراتي كان فينيسيوس في المركز الأول لكن ظهر رودري في المقدمة بسبب خطأ فني، وعليه سأستقيل من لجنة تحكيم الكرة الذهبية".

يُشار إلى أن رودري فاز بالكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته بعد حصوله على 1170 صوتا، بفارق 41 صوتا عن فينيسيوس الذي جمع 1129 صوتا.