المصري مرموش ينضم لناد نخبوي للاعبين سجلوا هدفين متتالين من ركلات حرة

سجل المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني هدفين متتالين من ركلتين حرتين، لينضم بذلك إلى قائمة قصيرة تضم عددا من أساطير كرة القدم.

وبات اللاعب المصري تاسع لاعب يسجل هدفين متتاليين من ركلتين حرتين، الأول جاء أمام بوخوم السبت الماضي في الجولة التاسعة من الدوري الألماني، والثاني أمام سلافيا براغ في الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي.

وتضم القائمة الأسطورتين ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي، وكريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

🎯🤩 @OmarMarmoush in bester Gesellschaft! 🤯 Omar Marmoush ist der neunte Spieler, der zwei Freistösse hintereinander direkt verwandelt hat. #SGE pic.twitter.com/0UNE6CIsez — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 8, 2024

فيما يلي قائمة اللاعبين الذين سجلوا هدفين متتالين من ركلات حرة: