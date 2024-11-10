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ميسي سجل هدفا.. خسارة مفاجئة تقصي إنتر ميامي من الدوري الأميركي

ميسي لم يستطع إنقاذ إنتر ميامي من الخسارة (الفرنسية)
10/11/2024-|آخر تحديث: 10/11/202401:26 م (بتوقيت مكة المكرمة)

ودع فريق إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منافسات الدور الفاصل لدوري كرة القدم الأمريكي للمحترفين بخسارته المفاجئة في الدور الأول أمام اتلانتا يونايتد 2-3 فجر اليوم الأحد.

وتقدم إنتر ميامي بهدف عن طريق ماتياس روخاس من متابعة لتسديدة ميسي التي أنقذها الحارس.

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وبعد دقيقتين فقط سجل السنغالي جمال تياري هدف التعادل لاتلانتا ثم أحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21 مستغلا تمريرة أليكسي ميرانشوك.

وألغى الحكم هدفا لإنتر ميامي سجله دييغو جوميز بداعي التسلل.

ونجح ميسي في تسجيل هدف التعادل لإنتر ميامي في منتصف الشوط الثاني لكن البولندي بارتوس سيليس تكفل بتسجيل هدف الفوز لاتلانتا.

ويلتقي اتلانتا في المربع الذهبي للقسم الشرقي مع اورلاندو سيتي.

المصدر : وكالات

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