لاعب لاتفي يتسلل بالخطأ لقائمة منتخب ألمانيا

اضطر الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى مراجعة قائمة المنتخب التي ستخوض دوري الأمم الأوروبية على عجل -اليوم الخميس- بعد إدراج لاعب من لاتفيا عن طريق الخطأ.

وأعلن مدرب "الماكينات" يوليان ناغلسمان عن قائمة المنتخب الذي يستعد لخوض مباراتين ضمن مسابقة دوري أمم أوروبا ضد كل من البوسنة والهرسك يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وللمفارقة فتم إدراج اسم اللاعب اللاتيفي داريو شيتس إلى جانب أنطونيو روديغر (ريال مدريد) وكاي هافرتز (أرسنال) على موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وسارع الاتحاد الألماني لإزالة اسم شيتس ملقيا باللوم على "خطأ فني في قاعدة البيانات".

Der DFB hat offenbar einen Parma-Star eingebürgert 👀 #serieamore Was ist das für ein Bug? 😅https://t.co/fTUnPRJI09 pic.twitter.com/eDqKyT51Al — Marius Soyke (@MSoyke) November 7, 2024

وشيتس مهاجم يبلغ من العمر 20 عاما من فريق الدرجة الثانية الهولندي هيلموند سبورت، ويلعب على سبيل الإعارة من قبل نادي بارما الإيطالي.

وشارك هذا اللاعب للمرة الأولى مع منتخب لاتفيا في نافذة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وليس ثمة أي صلة لشيتس (20 عاما) بألمانيا، عدا أنه خاض عام 2023 مباراة واحدة ضد "الماكينات" على مستوى فريق الشباب (أعمار 21 سنة).

وضمن منتخب ألمانيا تأهله إلى دور الثمانية لدوري أمم أوروبا لكرة القدم مبكرا، بعد أن حصد 10 نقاط في أول 4 جولات من البطولة.

وشهدت تشكيلة المنتخب الألماني عودة مهاجم أرسنال كاي هافيرتز، ولاعب الوسط الهجومي في بايرن ميونخ جمال موسيالا، بعد غيابهما عن آخر مباريات "المانشفت" بداعي الإصابة.