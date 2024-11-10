مقارنة بين فليك وغوارديولا مع برشلونة بعد أول 15 مباراة

تشير الإحصائيات إلى أن برشلونة سجل بداية أفضل تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك مقارنة بأول موسم للإسباني بيب غوارديولا مع النادي الكتالوني بعد خوض 15 مباراة.

فبعد أن خرج خالي الوفاض في موسم 2023-2024، فضلا عن القائمة المالية التي حرمته من إبرام تعاقدات كبيرة لتعزيز صفوفه، لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع أن يتصدر برشلونة الدوري الإسباني هذا الموسم بعد 12 جولة.

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في جميع المسابقات، يبلغ متوسط نقاط برشلونة حاليا 2.6 نقطة في المباراة الواحدة تحت قيادة فليك، بينما كان متوسط النادي 2.3 نقطة في المباراة الواحدة خلال الأيام الأولى لغوارديولا مع "البارسا" موسم 2008-2009.

ونجح برشلونة في تسجيل كثير من الأهداف (50 هدفا في جميع المسابقات في 15 مباراة) والفوز بنسبة أكبر من المباريات عند مقارنة بدايته هذا الموسم بالتشكيلة الأسطورية في موسم 2008-2009.

في الدوري الإسباني، من المتوقع حاليا أن ينهي فريق فليك الموسم برصيد 104 نقاط، وهو رقم قياسي جديد للدوري. بينما جمع غوارديولا 87 نقطة خلال موسمه الأول.

في الواقع، سيكون من الصعب محاكاة موسم غوارديولا الأول مدربا لبرشلونة، إذ فاز بثلاثية الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

فمثل فليك، ورث غوارديولا أيضا فريقا لم يحقق أي لقب في الموسم السابق لوصوله، على الرغم من أن الإسباني كانت لديه نواة مكونة من كارليس بويول وتشافي وأندريس إنييستا وليونيل ميسي للبناء حولها.

في حين أن مجموعة لاعبي برشلونة الحالية ربما لا تكون موهوبة مثل فريق 2008-2009، لكن ينبغي عدم الاستهانة بها بأي حال من الأحوال.

ويعتبر روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا ولامين جمال من أكثر اللاعبين تألقا في أوروبا حاليا، كما ازدهر بيدري وباو كوبارسي ورافينيا تحت قيادة فليك.

في ما يلي، سِجل برشلونة تحت قيادة فليك بعد 15 مباراة:

المباريات: 15

الفوز: 13

التعادل: 0

الخسارة: 2

نسبة الفوز: 86.6 %

نسبة الخسارة: 13.3%

نسبة الأهداف في كل مباراة: 3.3

نسبة الأهداف المسجلة على الفريق: 0.93

نسبة النقاط لكل مباراة: 2.6

سِجل برشلونة تحت قيادة بيب غوارديولا بعد 15 مباراة: