فليك الثاني في قائمة أكثر المدربين الهجوميين بأوروبا

يقدّم برشلونة الإسباني تحت قيادة مدربه الألماني الجديد هانسي فليك أداء هجوميا مبهرا منذ بداية الموسم الحالي 2024-2025، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويحتل المركز السادس في المجموعة الموحدة بدوري أبطال أوروبا.

وخاض برشلونة 16 مباراة هذا الموسم (12 في الدوري الإسباني و4 في دوري الأبطال) وهو الأكثر تسجيلا في كلتا المسابقتين، ويملك 40 هدفا على الصعيد المحلي و15 هدفا في البطولة القارية، بمجموع 55 هدفا.

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هذه الحصيلة الضخمة من الأهداف أظهرت مدى القوة الهجومية التي يملكها "البارسا"، والنهج الذي يحرص عليه فليك، والقائم على الاندفاع بلا هوادة نحو مرمى الخصوم وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف بأقل عدد ممكن من التمريرات.

ووضع فليك نفسه في صدارة أكثر المدربين الجدد الذين سجل برشلونة تحت قيادتهم عددا من الأهداف منذ بداية الألفية الجديدة، رغم مرور العديد من المدربين الكبار على الفريق في العقدين الأخيرين مثل بيب غوارديولا ولويس إنريكي وتشافي.

وعلى صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، احتل فليك المركز الثاني بالقائمة المكونة من 10 مدربين، وكشف عنها موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، خلف مواطنه يوليان ناغلسمان، وتتعلق برصيد الأهداف المسجلة في أول 16 مباراة.

ويسجل برشلونة تحت قيادة فليك -في أول 16 مباراة- بمعدل 3.44 أهداف في كل مباراة، في حين سجل بايرن ميونخ تحت قيادة ناغلسمان معدل 4.06 أهداف في العدد نفسه من المباريات بإجمالي 65 هدفا.

اللافت أن فليك نفسه يوجد مرتين في هذه القائمة، بعد الانطلاقة المذهلة لبايرن ميونخ تحت قيادته في موسم 2019-2020، إذ سجل الفريق في ذلك 3.25 أهداف كل لقاء، بمجموع 52 هدفا.

وتاليا قائمة أكبر عدد من الأهداف المسجلة في أول 16 مباراة تحت قيادة مدربين جدد في أوروبا منذ عام 2000: