البرازيل ستخلد اسم ميسي في ملعب "ماراكانا" الأسطوري

ذكرت تقارير صحفية أن البرازيل تستعد لتكريم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بواحدة من أعلى الأوسمة خلال مباراة فريقه إنتر ميامي الودية ضد فلامنغو في فبراير/شباط عام 2025.

وأشار الصحفي البرازيلي فابريسيو تشيكا إلى أن بلاده ستكرم "البولغا" في ملعب ماراكانا الأسطوري في ريو دي جانيرو بإضافته إلى "ممشى المشاهير".

وسيحفر "البرغوث"، الذي رفع كأس العالم مع الأرجنتين في مونديال قطر عام 2022، إرثه في التاريخ البرازيلي في ماراكانا، حيث دعي لترك طبعة لقدمه خلال مباراة ودية بين فلامنغو وإنتر ميامي.

وقررت هيئة الرقابة على الرياضة في ولاية ريو دي جانيرو تخليد قدمه في "ممشى المشاهير" مثل النجوم السابقين الذين قادوا منتخباتهم للتتويج بلقب كأس العالم.

وستوضع بصمة المهاجم الأيقوني إلى بصمات بيليه وغارينشا ورونالدو نازاريو ونيمار في "ممشى المشاهير" المرموق في الملعب، تقديرا لمساهماته البارزة في الرياضة.

وأعرب أدريانو خوسيه دوس سانتوس، رئيس هيئة الرقابة الرياضية في ولاية ريو دي جانيرو، عن إعجابه بتأثير ميسي في أواخر عام 2022.

وقال إن "الفوز بكأس العالم هو تتويج لمسيرته الجميلة والمنتصرة. لا شيء يمكن أن يكون أكثر عدالة من تكريم ماراكانا له. ميسي عبقري حقا".

ممشى المشاهير في ماراكانا: معبد الأساطير

ويضع الانضمام إلى ممشى المشاهير في ماراكانا قائد إنتر ميامي إلى جانب مجموعة مختارة من اللاعبين الذين تركوا بصماتهم في كرة القدم الدولية.

وسيكون أحد اللاعبين الأجانب القلائل المكرمين، لينضم إلى أساطير مثل التشيلي إلياس فيغيروا، والأوروغواياني ألسيديس جيجيا وسيباستيان أبريو، والألماني فرانز بيكنباور.