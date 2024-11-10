موعد مباراة برشلونة ضد سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد مضيفه ريال سوسيداد في الجولة 13 للدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة غدا الأحد، على ملعب أنويتا معقل سوسيداد، وتبدأ الساعة الـ11 مساء، 23:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، و22:00 بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسيداد وبرشلونة

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتفوق برشلونة في المواجهات السابقة بين الفريقين بتحقيقه 71 انتصارا مقابل 22 لسوسيداد، وانتهت 31 مباراة بالتعادل.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، يليه ريال بـ27 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد فالنسيا بسبب الفيضانات، ويحل سوسيداد بالمركز الـ11 بـ15 نقطة.

ويعيش برشلونة أفضل أيامه بعد سلسلة انتصارات كبيرة متتالية، آخرها انتصاره على النجم الأحمر الصربي بملعبه 5-2 في دوري أبطال أوروبا.