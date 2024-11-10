أسوأ 20 تعاقدا في تاريخ مانشستر يونايتد

أنفق مانشستر يونايتد الكثير من المال على جلب أفضل اللاعبين سعيا لتحقيق طموحاته في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، لكن في العديد من المرات لم تحقق الصفقات النتائج المنتظرة.

ويرى كثيرون أن مانشستر يونايتد ارتكب الكثير من الأخطاء في عالم الانتقالات حتى إن المدرب السابق السير أليكس فيرغسون كان له نصيب في ذلك أيضا.

وبحسب موقع "غيف مي سبورت"، يعد الفرنسي بول بوغبا والهولندي دوني فان دي بيك من بين أسوأ التعاقدات في تاريخ "الشياطين الحمر".

ومن بين الصفقات الأخرى التي وصفت بالفاشلة ودفع مان يونايتد مقابلها مبالغ كبيرة، يبرز الإنجليزي جادون سانشو والأرجنتيني أنخيل دي ماريا والبرازيلي أنتوني.

وبسبب هذه التعاقدات، وجد كبير كرة القدم الإنجليزية الفائز بلقب "البريميرليغ" (20 مرة، رقم قياسي) نفسه في مأزق كبير، وتكبّد الكثير من التكاليف والخسائر بسببها، ويكافح الآن لاستعادة مكانته الكبيرة على الصعيدين المحلي والأوروبي.

واعتمدت قائمة التعاقدات الأسوأ في تاريخ "المانيو" على المعايير التالية:

الأداء على أرض الملعب.

سعر اللاعب والمستوى الذي قدمه.

التوقعات المحددة له.

وهؤلاء أسوأ 20 لاعبا تعاقد معهم فريق "الشياطين الحمر":

الفرنسي بول بوغبا (يوفنتوس): 114 مليون دولار (2016).

البرازيلي أنتوني (أياكس أمستردام): 111 مليون دولار (2022).

(أياكس أمستردام): 111 مليون دولار (2022). الإنجليزي هاري ماغواير (ليستر سيتي): 103 ملايين دولار (2019).

الهولندي دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام): 51 مليون دولار (2020).

الفرنسي مورغان شنايدرلين (ساوثهامبتون): 32 مليون دولار (2015).

الإنجليزي جادون سانشو (بوروسيا دورتموند): 94 مليون دولار (2021).

الأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون (لاتسيو): 36 مليون دولار (2001).

(لاتسيو): 36 مليون دولار (2001). التشيلي أليكسيس سانشيز (أرسنال): صفقة تبادلية مع اللاعب الأرميني هينريك مخيتاريان (2018).

البرازيلي جوزيه كليبرسون (أتليتيكو باراناينسي): 7.75 ملايين دولار (2003).

(أتليتيكو باراناينسي): 7.75 ملايين دولار (2003). الكولومبي راداميل فالكاو (موناكو): إعارة مقابل 7.75 ملايين دولار (2014).

العاجي ويلفريد زاها (كريستال بالاس): 12.92 مليون دولار (2013).

الأوروغوياني دييغو فورلان (إندبندينتي): 8.91 ملايين دولار (2002).

(إندبندينتي): 8.91 ملايين دولار (2002). الهولندي ممفيس ديباي (آيندهوفن): 32 مليون دولار (2015).

الكاميروني إريك دجيمبا (نانت): 4.52 ملايين دولار (2003).

البرتغالي بيبي (فيتوريا غيماريش): 9 ملايين دولار (2010).

الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (ريال مدريد): 77 مليون دولار (2014).