مرموش يواصل التألق مع فرانكفورت في الدوري الألماني

فاز آينتراخت فرانكفورت على مضيفه شتوتغارت 3-2، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم فرانكفورت عن طريق هوجو إيكتيكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، أضاف فرانكفورت هدفا ثانيا في الدقيقة 55 عن طريق ناثانيل براون.

وفي الدقيقة 62 سجل عمر مرموش الهدف الثالث لفرانكفورت من ركلة حرة، فيما سجل شتوتغارت هدفين في الدقيقتين 86 والأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني عن طريق جوشوا فاجنومان ونيك ولتيماد.

ورفع مرموش رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم، ليتشارك صدارة الهدافين مع هاري كين نجم بايرن ميونخ.

ووصل مرموش إلى هدفه رقم 13 هذا الموسم في جميع البطولات، كما أنه صنع 9 أهداف لزملائه، وسيغيب عن منتخب بلاده مصر في مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أمم أفريقيا الأسبوع المقبل، حيث حصل على راحة من الجهاز الفني للفريق بعد ضمان المنتخب الصعود للنهائيات التي ستقام في المغرب أواخر العام المقبل.

ورفع فرانكفورت رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد شتوتغارت عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.