فان نيستلروي يودع مان يونايتد وبرونو يحتفل بمباراته رقم 250

ودع مانشستر يونايتد حقبة مديره الفني الهولندي المؤقت رود فان نيستلروي على أفضل وجه، بعدما حقق فوزا كبيرا 3-0 على ضيفه ليستر سيتي، اليوم الأحد، في المرحلة الـ11 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب "أولد ترافورد" افتتح البرتغالي برونو فيرنانديز التسجيل في الدقيقة 17، وأضاف "مان يونايتد" الهدف الثاني بنيران صديقة حين أحرز المدافع الدانماركي فيكتور كريستيانسن لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 38 بالخطأ في مرمى فريقه.

وتكفل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو بإكمال "هاتريك اللقاء" محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 82، ليؤمن حصول "الشياطين الحمر" على النقاط الثلاث.

وكانت هذه المباراة الأخيرة ليونايتد تحت قيادة فان نيستلروي الذي تولى المسؤولية مؤقتا خلفا لمواطنه إريك تن هاغ الذي تمت إقالته مؤخرا بسبب سوء النتائج.

وحقق يونايتد 3 انتصارات بقيادة المدرب المؤقت إلى جانب تعادل واحد في مختلف المسابقات، بعدما كان اكتفى بفوز وحيد في 8 مباريات متتالية.

ومن المقرر أن يبدأ يونايتد مسيرته مع مديره الفني الجديد البرتغالي روبن أموريم، غدا، حيث يسجل المدرب ظهوره الأول مع الفريق خلال لقائه مع مضيفه إيبسويتش تاون بالمرحلة المقبلة، بعد انتهاء روزنامة المباريات الدولية المقبلة.

وسيصبح مدرب سبورتنغ السابق -الذي تعاقد معه مان يونايتد حتى 2027- سادس مدرب دائم منذ اعتزال "السير" الأسكتلندي أليكس فيرغسون عام 2013.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي خاض مباراته الرابعة مع فان نيستلروي بمختلف المسابقات، إلى 15 نقطة في المركز رقم 13، بينما توقف رصيد ليستر عند 10 نقاط في المركز الـ15.

فيرنانديز يحتفل بمباراته رقم 250

احتفل البرتغالي فيرنانديز (قائد مانشستر يونايتد) بمباراته رقم 250 مع الفريق الأحمر على أفضل وجه، عقب تسجيله هدفا رائعا وصناعة هدف آخر.

وأثار هذا الهدف احتفالات جامحة من جانب جماهير يونايتد الذين هتفوا "برونو" بينما تلقى اللاعب التهاني من زملائه.

وأحرز النجم البرتغالي الآن 83 هدفا في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى يونايتد، قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي عام 2020.

وكان فيرنانديز قريبا من تسجيل هدفه الـ84 في مشواره مع يونايتد، حينما سدد ضربة رأس من متابعة لتمريرة عرضية، لكن الكرة اصطدمت بكريستيانسن قبل أن تحتضن الشباك، ليتم احتساب الهدف عكسيا من جانب لاعب الفريق الضيف.

ولم يكتف فيرنانديز بهدفه في المباراة، بعدما صنع الثالث ليونايتد الذي أحرزه غارناتشو بالشوط الثاني، حينما أرسل إليه تمريرة أمامية متقنة، قبل أن يسدد الأرجنتيني قذيفة رائعة داخل شباك الفريق الملقب بالثعالب.

سقوط توتنهام

وبعد خسارته الأولى في "يوروبا ليغ" على يد غلطة سراي التركي 2-3، سقط توتنهام بشكل مفاجئ أمام ضيفه إيبسويتش 1-2.

وتقدّم الضيوف أولا عبر الإيرلندي سامي سموديكس (31) ثمّ ليام ديلاب (34) قبل أن يقلّص الأوروغوياني رودريغو بنتانكور الفارق (69).

وحقق إيبسويتش فوزه الأول في البطولة رافعا رصيده إلى 8 نقاط، ليخرج أخيرا من المراكز المهددة بالهبوط إلى المركز الـ17.

وفي المقابل، تجمّد رصيد توتنهام عند 16 نقطة في المركز العاشر.

وتغلب نيوكاسل على ضيفه نوتنغهام فوريست 3-1 محققا فوزه الثالث على التوالي في مختلف المسابقات.

وسجّل السويدي ألكسندر أيزاك (54) والبرازيلي جويلينتون (72) وهارفي بارنز (83) لنيوكاسل، والبرازيلي موريلو (21) للفريق المغلوب.